Cette beauté est le vivo X90 Pro+ : il pointe vers le haut mobile

Pas pour grandir et améliorer vivo dans sa course au « top » du marché, et ce vivo X90 Pro+ présente des références avec un design sublime et un appareil photo superlatif.

Certes, en Europe, ils n’ont toujours pas la couverture médiatique qu’ils méritent, mais la vérité est que vivo fonctionne si bien que très bientôt, ils seront sûrs d’être dans toutes les piscines parmi les meilleurs smartphones de l’industrie au niveau mondial.

En fait, c’est que le prochain super fleuron de la firme basée à Dongguan ne sera plus exclusif au marché chinois, mais sortira sur les marchés internationaux avec un design spectaculaire et cet énorme module de caméra que vous voyez en images, et qui reviendra à être absolument différentiel avec le cachet de l’allemand ZEISS une fois de plus.

Nous parlons bien sûr du vivo X90 Pro+ que le célèbre leaker @UniverseIce nous a anticipé sur son compte Twitter, avec quelques images montrant ce design attrayant fini en cuir végétalien, avec une ligne métallique qui traverse le mobile horizontalement et qui rappelle de loin nous du aussi beau Nexus One de Google et HTC.

Bonne nouvelle, ce téléphone mobile phare sera vendu dans le monde entier, et on ne sait pas dans quels pays il sera lancé.

Évidemment, et sans nuire au design de l’appareil, ce qui ressort le plus, c’est son immense cercle qui évoque sans équivoque un appareil photo, encadrant les quatre capteurs estampillés ZEISS.

En tout cas, et malgré ce différentiel arrière en cuir synthétique et métal brillant, ce qui frappe le plus, c’est ce module photographique circulaire, énorme et bombé presque comme un « hublot », qui encadre les quatre capteurs que montera ce vivo X90. tout comme ses prédécesseurs : téléobjectif principal, ultra large, téléobjectif et périscope.

À l’intérieur de ce module circulaire se trouveront les capteurs laser à mise au point automatique et le microphone à champ lointain, bien que curieusement, le double flash LED et un logo ZEISS sortent, qui sont à nouveau mis en évidence dans la gravure de la barre métallique, qui se lit comme suit : » Xtreme Imagination – vivant | ZEISS Co-Engineered ».

En ce qui concerne le matériel, car vivo intégrera dans le casting tout ce qui peut être installé dans un produit phare à l’heure actuelle, à commencer par être l’un des premiers mobiles à arriver sur le marché avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui sera officiellement présenté prochainement.

Des sources affirment que vivo misera également sur le format 1 pouce pour son capteur principal, optant pour le Sony IMX989 qui offrirait un zoom maximum de 100 fois par interpolation, sans que les spécifications des autres capteurs photographiques aient transcendé à l’exception du téléobjectif principal, qui devrait être exactement le même que le Samsung Galaxy S22 Ultra mais avec un traitement amélioré et un nouvel algorithme développé en collaboration avec ZEISS.

Nous savons également qu’il disposera des mémoires LPDDR5x de dernière génération pour la RAM et UFS 4.0 pour le stockage, avec la batterie de connectivité habituelle reportée sur les dernières générations, y compris 5G SA/NSA et Wi-Fi 6 ainsi que aGPS, Bluetooth LE , NFC, capteur d’empreintes digitales et connecteur USB de type C avec capacités OTG.

Nous ne savons pas s’il y aura des variantes avec MediaTek Dimensity ni les détails d’un écran qui pariera à nouveau sur AMOLED, ainsi que la capacité d’une batterie qui aura une charge rapide à la fois par câble et sans fil.

Il ne reste plus qu’à attendre qu’il nous soit présenté vivant ! Et cela arrivera apparemment dans les dernières semaines de 2022 ou dans les premières semaines de 2023, on comprend que selon la disponibilité de Qualcomm avec son Snapdragon 8 Gen2.