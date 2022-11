Tous ces mobiles Samsung reçoivent déjà la mise à jour Android de novembre

Avez-vous l’un de ces téléphones Samsung ? Bientôt, vous pourrez profiter des nouvelles apportées par la mise à jour Android de novembre.

Samsung continue de publier des mises à jour pour ses derniers smartphones. Après avoir mis à jour le Galaxy S21 vers Android 13, et fait de même avec les Galaxy S20 et Note20, la société a maintenant décidé de lancer le déploiement de la mise à jour Android pour le mois de novembre, qui est déjà disponible pour certaines des dernières marques. mobiles.

La société sud-coréenne a décidé de commencer par mettre à jour les modèles de la série Galaxy Z, mais il y aura très probablement d’autres modèles qui recevront la nouvelle version du firmware au fil des jours.

La mise à jour Android de novembre arrive sur le Galaxy Z

Pour le moment, seules les deux dernières générations de la famille Galaxy Z sont éligibles pour recevoir la mise à jour Android de novembre, avec toutes les améliorations de sécurité et de performances que cette version inclut.

Il faut s’attendre à ce qu’au fil des jours, il y ait un plus grand nombre d’appareils compatibles avec ladite mise à jour. Tous seront ajoutés à la liste sous ces lignes :

Samsung Galaxy ZFold 4

Samsung Galaxy ZFold 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Les packages de mise à jour sont identifiés par le code de firmware F926U1TBS2DVJ1 et F711U1TBS3EVJ2 dans le cas des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, tandis que F936U1UES1AVJ1 et F721U1UES1AVJ7 correspondent aux deux modèles sortis à l’été 2022.

Tous les Samsung Galaxy S qui reçoivent des mises à jour de sécurité et à quelle fréquence elles arrivent

Si vous possédez l’un des appareils ci-dessus, vous pouvez facilement mettre à jour votre smartphone Samsung vers la dernière version disponible via les paramètres système. Et si vous n’avez pas déjà un appareil compatible avec la dernière version d’Android, vous devrez attendre quelques jours jusqu’à ce que Samsung ait la mise à jour prête.