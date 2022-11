La mise à jour iOS 16.2 Beta 2 apporte un nouveau widget de santé et plus encore

Après une semaine d’intervalle, Apple a repris les mises à jour bêta et publié un tas de nouvelles mises à jour. iOS 16.2 Beta 2 est également une nouvelle mise à jour pour les iPhones éligibles à iOS 16. Apple teste iOS 16.2 qui sera la deuxième mise à jour majeure après la sortie d’iOS 16. La mise à jour iOS 16.1 a été publiée il y a quelques semaines à peine.

Apple améliore iOS 16 à chaque mise à jour. Tout d’abord, iOS 16 avait tellement de bugs, raison pour laquelle de nombreux utilisateurs se sont abstenus de mettre à jour vers iOS 16. Mais cela s’est amélioré avec iOS 16.1 et devrait encore s’améliorer avec la mise à jour iOS 16.2. Mais la mise à jour est actuellement en cours de test et prendra quelques semaines pour être mise en ligne pour le public.

Parallèlement à la mise à jour iOS 16.2 Beta 2, Apple a également publié iPadOS 16.2 Beta 2, watchOS 9.2 Beta 2, tvOS 16.2 Beta 2, macOS Monterey 12.6.2 RC, macOS Big Sur 11.7.2 RC et macOS Ventura 13.1 Beta 2. La mise à jour bêta d’iOS est disponible pour les développeurs avec un numéro de build 20C5043e. Le numéro de build indique que les tests bêta peuvent durer plus longtemps que prévu. La mise à jour est disponible à environ 500 Mo ou plus.

En parlant de changements et de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à de nouveaux ajouts car il ne s’agit que de la deuxième version bêta. Selon les premières impressions, la dernière mise à jour iOS 16.2 apporte un nouveau widget santé pour l’écran de verrouillage. Pour les utilisateurs en Inde, la mise à jour apporte la prise en charge de la 5G sur les iPhones éligibles. Une fois que nous aurons plus d’informations, nous les ajouterons ci-dessous.

La deuxième mise à jour iOS 16.2 Beta est actuellement disponible pour les développeurs. Bientôt, il sera disponible pour les utilisateurs de la version bêta publique, peut-être plus tard dans la journée ou même demain. Comme il s’agit d’une mise à jour bêta, vous aurez besoin d’un profil bêta installé sur votre iPhone pour recevoir la mise à jour. Et si vous avez déjà installé le profil iOS 16.2, vous devriez voir la mise à jour.

Pour vérifier manuellement la mise à jour, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. S’il affiche la première version bêta, appuyez sur Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour. Si vous n’avez pas installé le profil bêta, vous pouvez suivre ce guide pour un guide d’installation détaillé.

