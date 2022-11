Mobiles... squeeze ? : LG présente un écran en caoutchouc déjanté

LG a présenté un nouvel écran en caoutchouc dont la taille peut être modifiée à volonté par l’utilisateur.

La question des écrans sur les téléphones portables a, au fil des années, pris une tournure de plus en plus risquée et innovante. Un bon exemple de cela sont les téléphones pliables, avec Samsung comme l’un des parieurs les plus forts sur eux et l’un des plus populaires de son catalogue.

Pourtant, ce que nous propose LG, directement, fait exploser tout ce qui a été vu jusqu’ici. Et c’est que, comme le fabricant lui-même nous l’a envoyé dans un communiqué de presse, ils ont développé un écran en caoutchouc entièrement flexible qui pourrait complètement changer le paysage.

Une torsion au concept des écrans pliants

Ces nouveaux écrans introduits par LG Display peuvent être tordus et étirés pour augmenter leur taille. Pour l’instant, ils ont introduit un panneau flexible de 12 pouces qui peut s’étirer jusqu’à 14, ce qui en fait le premier au monde dont la taille peut être augmentée physiquement.

Une des choses qui a cependant retenu notre attention, c’est que selon le constructeur l’image est toujours proposée en Full HD malgré le fait qu’on puisse l’étirer et la tordre à sa guise. Il convient de rappeler que LG est l’un des plus grands fabricants d’écrans au monde et que ses téléviseurs sont toujours parmi les meilleurs en termes de qualité d’image.

Et comment LG a-t-il réussi à rendre cette dalle flexible ? Eh bien, en gros, en adaptant le processus de fabrication des lentilles de contact. Ils ont utilisé des matériaux en silicone combinés à un système de câbles spéciaux, qui permettent à toute la structure de se plier. Quant à l’éclairage, il est assuré par de très petites micro LED d’une taille d’à peine 40 micromètres.

Ce que le fabricant coréen a imaginé, c’est un écran qui s’adaptera à n’importe quelle surface sans aucun problème. Sa structure a également été rendue incroyablement légère, car sinon la structure de l’écran ne pourrait pas être modifiée. Maintenant, imaginez ce que ce serait d’avoir un téléphone qui non seulement se plie, mais vous permet de modifier la taille de son écran à votre convenance. Les possibilités sont vraiment intéressantes.

Les premières images de ce prototype sont pourtant très prometteuses. LG a l’intention que cette technologie atteigne le public fin 2023 ou début 2024, nous verrons donc comment elle évoluera au cours des prochains mois.