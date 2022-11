L’avenir des bouilloires est le suivant : Xiaomi lance sa nouvelle bouilloire

La bouilloire thermostatique Xiaomi MIJIA 2 Pro dispose d’une roue rotative pratique équipée d’un panneau LED pour régler la température et d’un réservoir d’une capacité de 1,7 litre.

En plus de son vaste catalogue de téléphones mobiles, Xiaomi dispose d’un vaste portefeuille de produits intelligents pour la maison, inclus sous la marque Mijia. L’un des appareils les plus populaires de cette marque sont les bouilloires, qui, grâce à leur excellent rapport qualité-prix, se sont déjà vendues à plus de 15 millions d’unités dans le monde.

En ce sens, comme le confirme Gizmochina, le géant chinois vient de lancer sa nouvelle bouilloire Kettle dans son pays natal, une Xiaomi MIJIA Thermostatic Kettle 2 Pro qui coûte moins de 30 euros en échange.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Xiaomi MIJIA Thermostatic Kettle 2 Pro, la nouvelle bouilloire intelligente de Xiaomi

La nouvelle bouilloire thermostatique Xiaomi MIJIA 2 Pro conserve l’esthétique de ses prédécesseurs avec un design caractérisé par une finition en plastique blanc mat et sa grande nouveauté est qu’elle possède une roue rotative pratique équipée d’un écran LED qui vous permet de régler la température dans un manière simple et rapide.

Cette nouvelle bouilloire Xiaomi dispose d’un réservoir de 1,7 litre et d’un moteur de 1 800 W grâce auquel vous pouvez faire bouillir de l’eau en quelques secondes et la maintenir au chaud pendant 24 heures.

Au niveau de la sécurité, la bouilloire thermostatique Xiaomi MIJIA 2 Pro utilise une double couche d’isolation à l’intérieur et à l’extérieur et dispose d’un système d’arrêt automatique et d’une protection par fusible haute température.

Comme le reste des appareils domestiques intelligents de Xiaomi, la nouvelle bouilloire de la firme chinoise peut également être contrôlée à partir de l’application Mijia, grâce à laquelle vous pouvez régler la température, régler le temps de conservation de la chaleur et sélectionner l’une de vos options intelligentes de chauffage de l’eau.

La bouilloire thermostatique Xiaomi MIJIA 2 Pro est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 199 yuans, soit environ 27 euros à changer et nous ne savons toujours pas quand elle arrivera dans le reste du monde.