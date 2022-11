Les pliables Samsung Galaxy de troisième génération reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de novembre 2022 arrive sur le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 avec les versions de firmware F926U1TBS2DVJ1 et F711U1TBS3EVJ2, respectivement.

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de novembre sur les meilleurs téléphones de son catalogue et donc, après avoir mis à jour le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4 avec le dernier correctif de sécurité Android, c’est maintenant au tour de sa troisième génération de téléphones pliables, le Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3.

Comme ils l’assurent du média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à mettre à jour le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 aux États-Unis avec le correctif de sécurité de novembre 2022 et il est prévu que cette mise à jour atteindra les appareils du reste du monde. tout au long des prochaines semaines.

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur les modèles Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 déverrouillés aux États-Unis avec les versions de firmware F926U1TBS2DVJ1 et F711U1TBS3EVJ2, respectivement.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de novembre 2022 qui corrige un total de 46 vulnérabilités de sécurité, parmi lesquelles il faut souligner le contrôle d’accès inadéquat aux informations proxy, résout des dizaines d’erreurs générales et améliore les performances et la stabilité des appareils.

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 il y a un an avec Android 11 et One UI 3.1.1, début 2022, il les a mis à jour vers One UI 4 avec Android 12 et ces terminaux sont garantis deux autres mises à jour du système d’exploitation et quatre années de mises à jour de sécurité.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy Z et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.