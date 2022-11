Adieu le voisin qui récupère le colis quand vous n’êtes pas chez vous : les premières amendes arrivent

Pour la première fois, une entreprise de transport a été verbalisée suite à la décision d’un chauffeur-livreur de livrer un colis chez le voisin d’un destinataire.

Ce qui pour beaucoup peut être un geste de gentillesse, pour l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) est une infraction méritoire d’une amende de 70 000 euros : ce montant est ce que la société de transport UPS devra payer à titre d’amende , après l’un des ses livreurs ont livré un colis à un voisin du destinataire.

Et c’est que, comme on peut le lire dans le fichier AEPD, la décision du livreur enfreint l’une des réglementations de la loi sur la protection des données, puisque le colis MediaMarkt livré à un voisin de la communauté du destinataire pourrait contenir une étiquette d’identification, dont les données doivent être traité en respectant la confidentialité et l’intégrité.

Une pratique de plus en plus courante, qui pourrait changer plus tôt que tard

Le dossier fait état des deux sanctions que l’AEPD a infligées à la société UPS, de respectivement 50 000 et 20 000 euros, pour un total de 70 000 euros.

En examinant le cas, on peut voir comment la pratique de la société de transport est de plus en plus courante dans ce type de livraison : le livreur n’a pas pu trouver le destinataire à domicile, et a décidé de livrer le colis (d’une chaîne d’électronique grand public MediaMarkt, dans ce cas), à un voisin de la communauté.

Les propres politiques de service d’UPS envisagent cette option comme une possibilité en cas d’indisponibilité du destinataire, afin d’éviter les coûts qu’une deuxième tentative de livraison pourrait entraîner :

UPS peut livrer un envoi au destinataire nommé sur la lettre de voiture ou à toute autre personne qui semble être autorisée à accepter la livraison de l’envoi au nom du destinataire (telle que des personnes dans l’immeuble du destinataire ou des voisins). Si le destinataire n’est pas disponible, le colis pourra être déposé dans la boîte aux lettres postale du destinataire, s’il le juge opportun, ou remis au voisin sauf si l’expéditeur a exclu cette possibilité de livraison en choisissant le service complémentaire applicable. Le destinataire sera informé de toute livraison alternative au moyen d’un avis de passage déposé à son établissement ou à son adresse.

Pour cette raison, UPS afirme que ce doit être la société d’origine du colis (MediaMarkt, dans ce cas), qui indique expressément si le client souhaite que le produit soit livré à une autre personne. Cependant, la faute incombe à la société de transport pour avoir agi sans avoir reçu d’instructions expresses du magasin.

L’admission de la réclamation de l’acheteur concerné, qui afirme que ses données ont été transférées à un tiers sans autorisation expresse, crée un précédent important qui pourrait changer la façon dont les entreprises de transport agissent désormais. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir comment les compagnies maritimes décident de modifier leurs politiques afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent.