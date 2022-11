Nouveau MediaTek Dimensity 9200 : le futur Snapdragon Gen 2 de Qualcomm a déjà eu un rival de taille

Le processeur MediaTek Dimensity 9200 vise à donner vie à l’Android haut de gamme de 2022.

Après avoir conquis une grande partie du marché grâce à une génération exceptionnelle de processeurs mobiles, MediaTek souhaite poursuivre sa croissance grâce à de nouvelles plateformes visant à offrir la meilleure expérience possible dans toutes les gammes. Ceux-ci incluent, bien sûr, la gamme la plus élevée, qui a à partir d’aujourd’hui une nouvelle référence au sein du catalogue MediaTek.

Il s’agit du MediaTek Dimensity 9200, le dernier processeur star de la société taïwanaise destiné au segment leader du marché, et dont le principal rival sera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui sera présenté avant la fin de l’année.

MediaTek Dimensity 9200 : 4 nanomètres de muscle pur

spécifications MediaTek Dimension 9200 Processus de fabrication TSMC N4P 2 Gen 4nm CPU 1x Bras Cortex-X3 @ 3.05GHz

3 bras Cortex-A715 à 2,85 GHz

4x bras Cortex-A510 à 1,8 GHz GPU Armer le processeur graphique Immortalis G715

tracé laser Filtrer Jusqu’à FHD+ à 240 Hz

WHQD jusqu’à 144Hz

5K jusqu’à 60Hz IA APU de 6e génération (APU 690)

35% plus rapide sur ETHZ5.0 Mémoire LPDDR5X (8533Mbps)

UFS 4.0 + QCM FAI FAI HDR 18 bits

Vidéo 4K HDR sur trois caméras simultanément

Socket en charge native du capteur RGBW

Jusqu’à 12,5% d’économies d’énergie lors de la prise de vue à 8K avec EIS Modem Sub-6GHz + mmWave prêt

Débit : 7,9 Gbit/s

Agrégation de transporteurs 4CC

8CC mmWave

MediaTek 5G UltraSve 3.0 connectivité Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7 jusqu’à 65 Gb/s

Audio stéréo sans fil

Le Dimensity 9200 arrive pour prendre le relais du MediaTek Dimmensity 9000 qui a offert de si bons résultats dans la génération actuelle de smartphones haut de gamme. Il est construit sur un processus TSMC de 4 nanomètres de deuxième génération et dispose de plusieurs technologies jamais vues auparavant sur une puce MediaTek.

Il est le premier à équiper des cœurs hautes performances ARM Cortex-X3 et Cortex-A715. De plus, il intègre la RAM LPDDR5X-8533 avec 13% de bande passante en plus, et dispose de la technologie de mémoire interne la plus rapide à ce jour, UFS 4.0.

Son processeur intègre l’un des cœurs ARM Cortex X3 susmentionnés capables de fonctionner à une fréquence maximale de 3,005 GHz, tandis que les trois cœurs ARM Cortex-A715 fonctionnent à un maximum de 2,85 GHz et les quatre Cortex A510 basse consommation restent à 1,8 GHz. .

Son processeur d’image numérique (ISP) a été considérablement amélioré par rapport à la génération précédente, incluant, entre autres, la prise en charge native des capteurs RGBW capables de capturer jusqu’à 30 % de lumière en plus.

Le MediaTek Dimensity 9200 est également la première puce de sa catégorie à intégrer la prise en charge de la connectivité Wi-Fi 7, et son APU, destiné à effectuer des tâches liées à l’intelligence artificielle ou aux modèles d’apprentissage automatique, est 35% plus puissant et intègre une profonde refonte accélérateur d’apprentissage.

MediaTek a confirmé que le Dimensity 9200 sera prêt d’ici la fin de 2022, et c’est à ce moment-là que nous verrons les premiers smartphones basés sur cette nouvelle plate-forme. Pour le moment, oui, il n’a pas été révélé quels fabricants seront les premiers à les utiliser dans leurs téléphones.