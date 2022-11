Ces Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a deux ans sont officiellement mis à jour vers Android 13 avec One UI 5

Cette mise à jour arrive sur Galaxy S20 et Galaxy S20+ avec la version de firmware G98xFXXUFGVJE et Galaxy S20 Ultra avec le numéro de build G988BXXUFGVJE.

Après avoir terminé la mise à jour vers Android 13 dans les Galaxy S22 et Galaxy S21, Samsung a continué à déployer la dernière version d’Android dans les modèles précédents de la populaire série Galaxy S. Ainsi, cette fois, c’était au tour de son Galaxy haut de gamme d’il y a deux ans, les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, Samsung ha comenzado a liberar la actualización estable a Android 13 con One UI 5.0 en los Galaxy 20 de Alemania y Suiza y se espera que vaya llegando al resto de regiones de Europa a lo largo de los próximos jours.

Android 13 débarque officiellement sur les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra

Le programme de mise à jour stable vers Android 13 avec One UI 5.0 est désormais disponible sur le Samsung Galaxy S20 et à partir d’aujourd’hui, vous pouvez mettre à jour l’un des trois modèles de la famille vers la dernière version d’Android. En ce sens, il convient de noter que le Samsung Galaxy S20 FE a été écarté de cette première étape de déploiement, les utilisateurs de ce terminal devront donc patienter encore un peu pour profiter d’Android 13 et de One UI 5.0.

Cette mise à jour stable d’Android 13 est maintenant déployée sur Galaxy S20 et Galaxy S20+ avec la version de firmware G98xFXXUFGVJE et Galaxy S20 Ultra avec le numéro de build G988BXXUFGVJ et inclut le correctif de sécurité d’octobre 2022, qui corrige plus de 47 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige des dizaines des erreurs générales et améliore les performances et la stabilité des terminaux.

Cette nouvelle version du système d’exploitation qui atteint le Galaxy S20 comprend à la fois les actualités Android 13 et la nouvelle palette de couleurs avec Material You, l’inclusion de nouvelles autorisations d’application ou la prise en charge d’icônes personnalisées dans n’importe quelle application telle que One UI 5 en tant que entièrement personnalisable écran de verrouillage ou une nouvelle collection d’icônes d’application.

Si vous possédez l’un des Samsung Galaxy S20 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Ce Samsung d’il y a presque 3 ans est déjà mis à jour vers Android 13

Dans l’éventualité où c’est le cas, vous n’avez plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour un mobile Samsung vers la dernière version d’Android.