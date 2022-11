Google s’associe à Renault pour construire "le véhicule de demain"

Google et Renault veulent créer le véhicule du futur, défini par des logiciels et

Renault a été l’une des premières entreprises à miser sur Android Automotive, la plateforme de Google qui prend le contrôle des logiciels du véhicule pour prendre en charge les différents services de confort, de sécurité et de connectivité à bord des véhicules. Désormais, les deux sociétés ont décidé d’étendre leur collaboration dans le but de construire un nouveau type de véhicule « software-defined ».

Par le biais d’un communiqué de presse, le Groupe Renault et Google ont rendu compte de cette nouvelle initiative, à travers laquelle il est prévu de construire une nouvelle série de technologies automobiles sur la base offerte par Android Automotive, et des avantages du cloud de GoogleCloud.

Les prochains véhicules Renault auront un cœur Android

La collaboration entre les deux entreprises a débuté en 2018, dans le cadre d’une transformation interne du Groupe Renault axée sur la digitalisation.

Les deux sociétés ont convenu de procéder à diverses améliorations des technologies intégrées dans les véhicules, y compris la création d’une copie virtuelle exacte du véhicule, qui comprendra les dernières avancées en matière de fonctions basées sur des techniques d’intelligence artificielle.

« Le Groupe Renault et Google ont décidé de transformer leur partenariat en une collaboration visant à développer des plateformes et des services pour les véhicules définis par logiciel (SDV) du futur. Cette collaboration suivra deux axes : le logiciel embarqué dans le véhicule qui façonnera le SDV plate-forme et d’autres logiciels cloud avec lesquels vous construirez un jumeau numérique. »

Ce nouveau paradigme permettra à Renault de développer plus facilement les logiciels de ses véhicules, tout en réduisant les coûts et en augmentant l’efficacité. De plus, l’utilisation de la technologie Google Cloud maximise la sécurité des données et améliore la gestion des données pour l’analyse.

Avec tout cela, l’objectif est d’offrir une maintenance proactive en « presque » temps réel, en prévenant les pannes ou en les corrigeant lorsque cela est possible. Il serait également possible d’offrir une expérience à bord personnalisée à chaque type d’utilisateur, et de la même manière une assurance auto pourrait être proposée en fonction du comportement réel de chaque conducteur.