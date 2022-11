Le meilleur pliage du marché se prépare à être encore meilleur

La deuxième génération de l’OPPO Find N, le pliable sans pli, sera disponible en Chine en décembre prochain.

Nous sommes en novembre et il est temps d’anticiper les derniers produits phares que nous verrons en 2022, comme ce renouvellement divulgué et tant attendu de l’OPPO Find N qui mettra à jour ce qui pour moi est le meilleur format parmi tous les mobiles pliables disponibles globalement, avec son écran externe 16:9 plus convivial et un design 100% fonctionnel qui ne pénalise pas la photographie mobile et cherche à réduire au maximum le pliage de la dalle souple AMOLED.

En fait, il semble qu’OPPO essaiera de mettre la barre encore plus haut pour un smartphone qui, nous l’espérons, pourra enfin atteindre les marchés internationaux, notamment grâce à la maturité qu’il a acquise et aussi parce qu’il y a de plus en plus une meilleure disponibilité des composants nécessaires à ce type de terminaux qui permettront de ne plus limiter les tirages.

Quoi qu’il en soit, il est tôt pour parler de cet OPPO Find N2 avec des certitudes que le fabricant de Dongguan garde jalousement, nous allons donc nous fier à une fuite d’un catalogue OPPO que les gars de CoolAPK ont eu ces dernières heures, en le publiant dans Chine pour cela nous avons les premiers détails de ce qui pour moi est le meilleur pliage de toute l’industrie.

Et cela dit, nous commençons par la première information importante partagée par Digital Chat Station, l’un des leakers les plus prolifiques d’Asie qui a déjà confirmé que l’OPPO Find N2 sortira en décembre prochain, un an seulement après son prédécesseur dans le catalogue et maintenir le concept et les idées principales.

Celui qui pour moi est le meilleur format de pliage du marché, celui du OPPO Find N avec son écran externe 16:9 et un format très pratique et fonctionnel sans oublier le meilleur de la photographie mobile ou la réduction du pli de la dalle souple, il est déjà prêt à recevoir son successeur dans le catalogue OPPO :

De la brochure divulguée, par ailleurs, des détails peuvent être extraits tels que son écran 120 hertz et au moins une configuration de mémoire qui constituera sûrement la base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne non extensible.

Si nous regardons les données du processeur de l’appareil illustré, et puisque le chipset n’est pas mentionné, nous pouvons en déduire que ces cœurs constituent la configuration du Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm, pour l’instant le SoC le plus puissant qu’un smartphone puisse monter.

La grande surprise, cependant, est que nous savons maintenant que la puce propriétaire MariSilicon X sera présente avec l’unité de traitement neuronal en charge, incorporant ainsi un puissant processeur d’intelligence artificielle avec ISP (Image Signal Processor) dans le casting qui aidera non seulement avec les tâches de l’IA mais avec tout le traitement d’image que l’appareil effectuera.

Cette puce a une architecture de mémoire à plusieurs niveaux, un NPU et un ISP, fabriquée avec une lithographie de 6 nanomètres et peut traiter 18 milliards d’opérations par seconde tout en conservant une énorme efficacité énergétique.

Ainsi, avec tout cet arsenal, l’OPPO Find N2 héritera de toute la puissance du Find X5 Pro, devenant un pliable très bestial capable d’enregistrer des vidéos de nuit 4K en appliquant des améliorations à chaque image individuelle en temps réel, pouvant traiter la vidéo avec cette résolution sans échevelée également en temps réel et la gestion du HDR 20 bits en RAW au niveau du pixel.

Ce sera sans aucun doute l’un des téléphones de l’année, donc comme nous l’avons dit, nous espérons le voir (et pouvoir le tester) sur nos marchés, accompagné selon des sources en Chine d’un nouveau téléphone pliable d’OPPO avec une coque format qui devrait concurrencer le Galaxy Z Flip et le Motorola RAZR cherchant également la réduction des plis gênants.