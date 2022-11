Apple peut garder une trace de tout ce que vous appuyez lorsque vous naviguez sur l’App Store

Apple a toujours défendu la vie privée comme un « droit de l’homme » alors que l’entreprise n’a jamais aimé l’idée d’avoir des publicités sur ses plateformes. Mais comme l’App Store reçoit maintenant de nouveaux emplacements publicitaires, certaines personnes se sont inquiétées de la façon dont les politiques de l’entreprise pourraient changer. Pour ajouter plus de carburant au feu, les développeurs ont découvert qu’Apple peut garder une trace de tout ce que vous tapez lorsque vous naviguez sur l’App Store.

Apple sait tout ce que vous appuyez sur l’App Store

Deux développeurs et chercheurs en sécurité qui s’identifient comme « Mysk » ont soulevé des problèmes de confidentialité concernant l’App Store recevant plus de publicités. Plus précisément, les développeurs ont révélé qu’iOS envoie à Apple un journal détaillé de la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’App Store.

Comme le montre une brève vidéo, les données d’utilisation incluent des détails sur l’endroit où l’utilisateur appuie sur l’écran. Ces informations sont envoyées en temps réel à Apple via un fichier JSON.

Selon les développeurs, la société suit les actions des utilisateurs dans l’App Store depuis la sortie d’iOS 14.6 en mai 2021. Fait intéressant, comme l’a noté BGR José Adorno, la société a introduit la fonctionnalité App Tracking Transparency un mois plus tôt avec iOS 14.5.

Il n’y a aucune explication officielle sur la façon dont Apple utilise ces données, mais il semble que la société suit toujours les utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur l’App Store. Il convient de noter que depuis qu’Apple a commencé à proposer des publicités sur l’App Store, les développeurs ont accès à certaines statistiques sur les performances de leurs publicités. Ces données peuvent donc être liées à cela.

Même si Apple peut prétendre que les données collectées ne sont pas partagées avec des tiers, cela semble assez controversé car Apple a créé des barrières pour rendre plus difficile pour les tiers le suivi des utilisateurs iOS, ce qui a affecté les plateformes publicitaires de Google et Meta. Et selon Mysk, les données de l’App Store sont envoyées à Apple même lorsque l’option Annonces personnalisées est désactivée.

Annonces sur l’App Store

Le mois dernier, Apple a introduit de nouveaux emplacements publicitaires sur l’App Store. Alors qu’auparavant, les développeurs ne pouvaient promouvoir leurs applications que dans App Store Search, ils peuvent désormais payer pour afficher leurs applications sur les pages d’applications et dans l’onglet Aujourd’hui.

Peu de temps après la mise à disposition des nouveaux emplacements publicitaires, de nombreux utilisateurs les ont critiqués pour avoir montré du contenu non pertinent ou éthiquement douteux, comme des applications de casino et de rencontres. La société a ensuite suspendu temporairement les publicités pour ces applications, mais on ne sait pas ce qui se passera ensuite.

Selon les rumeurs, Apple prévoit de diffuser encore plus de publicités à ses utilisateurs à l’avenir. Dans le même temps, la société rend plus difficile pour les concurrents d’atteindre les utilisateurs d’iOS avec des publicités, ce qui pourrait éventuellement conduire à une nouvelle enquête antitrust.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :