Xiaomi a un microphone de karaoké que vous voudrez acheter même si vous n’aimez pas chanter

Xiaomi a lancé un micro karaoké compatible avec ses téléphones, mais aussi avec les smart TV et projecteurs de sa propre marque.

Xiaomi a des produits MIJIA à donner et à prendre. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà parlé de beaucoup d’entre eux en détail : du four à air chaud au masseur de pieds et même au radiateur. Entre les téléphones portables qu’il lance chaque année et tous ces produits, la vérité est que le fabricant a mille façons d’obtenir de nouveaux clients.

La dernière occurrence de la société chinoise est d’avoir lancé un curieux microphone de karaoké, qui est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez avoir un son aussi proche que possible d’un professionnel, en éliminant l’équipement de l’équation.

Un microphone pour tous les conquérir

Comme publié dans Gizmochina, nous savons que le microphone s’appelle MIJIA K Song Microphone, et il est livré avec toutes sortes d’améliorations intelligentes qui visent à offrir à l’utilisateur une expérience aussi proche que possible de la meilleure qualité possible.

Ce microphone intelligent dispose d’une liaison de signal numérique à utiliser avec les téléviseurs intelligents et les projecteurs Xiaomi, mais peut-être plus important encore, son faible rapport signal/bruit, sa distorsion minimale et sa fonctionnalité à faible latence.

Et pourquoi sont-ils si importants ? Voyons voir : le rapport signal sur bruit nous indique que le microphone sera très silencieux lorsque nous ne l’utiliserons pas, la distorsion minimale nous indique qu’il captera la voix claire de la source et la faible latence garantit que nous allons ne nous entendons pas avec retard lorsque nous utilisons le micro.

En plus de ces fonctionnalités, le microphone prend également en charge XiaoAI et l’application MIJIA. Il dispose également de 36 effets sonores prédéfinis, divisés en 4 catégories. Il dispose également d’une batterie avec 16 heures d’autonomie, d’une grille en acier et d’une éponge qui la recouvre et fait office de filtre anti-pop.

Le look ressemble étroitement à un microphone sans fil standard, mais à l’intérieur se trouve une puce DSP de 28 millimètres chargée de fournir des options d’égalisation et de réverbération « pro » aux utilisateurs.

Le microphone MIJIA K Song a déjà été présenté en Chine et coûte environ 51 dollars à changer. Les détails de sa disponibilité mondiale n’ont pas encore été publiés, mais on s’attend à ce qu’ils le soient bientôt.