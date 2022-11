PSA : Vous manquez déjà de temps pour acheter un iPhone 14 Pro pour les fêtes

Dimanche, Apple a publié une rare mise à jour destinée aux investisseurs et aux consommateurs, avertissant que les restrictions COVID-19 en cours en Chine auront un impact majeur sur la disponibilité de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro Max pendant la période de magasinage des Fêtes.

Il s’avère qu’un regard sur les délais de livraison indiqués par Apple pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max montre que les livraisons sont déjà retardées jusqu’à la mi-décembre dans tous les domaines…

Retards de l’iPhone 14 Pro

Dans son annonce d’hier, Apple a expliqué que sa principale usine d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max à Zhengzhou, en Chine, fonctionne « à une capacité considérablement réduite » en raison des restrictions liées au COVID-19.

Les restrictions liées au COVID-19 ont temporairement affecté l’usine d’assemblage principale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement.

Apple a ajouté qu’il continue de voir une forte demande pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, mais que les expéditions seront inférieures aux prévisions précédentes et que « les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits ». Apple « travaille en étroite collaboration » avec ses fournisseurs pour « revenir à des niveaux de production normaux tout en garantissant la santé et la sécurité de chaque travailleur ».

Notamment, ces retards et les restrictions liées à la COVID-19 surviennent alors que nous approchons rapidement de l’importante saison des achats des Fêtes. En fait, si vous envisagez d’acheter un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max pour quelqu’un en cadeau cette année, vous devez passer la commande dès que possible.

Une vérification rapide de la boutique en ligne d’Apple montre que chaque configuration d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max est actuellement en rupture de stock jusqu’au 8 décembre au 14 décembre. Cela indique que si vous passez une commande aujourd’hui, vous la couperez si vous le souhaitez. prendre livraison avant le début de la saison des cadeaux des Fêtes.

En ce qui concerne la disponibilité en magasin, l’offre y est tout aussi contrainte. La plupart des grandes régions métropolitaines semblent avoir peu ou pas de stock d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max disponibles. Dans certaines régions, les seuls modèles qui sommes disponibles sont les configurations les plus avancées avec 1 To de stockage. Vous pouvez vérifier la disponibilité des principaux transporteurs aux États-Unis ici :

La prise de Netcost-security.fr

C’est à peu près un « scénario du pire » pour Apple. La société avait déjà déclaré aux investisseurs que la demande d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max dépassait les attentes. C’est bien sûr une bonne chose si vous pouvez répondre à cette demande… mais il semble qu’Apple ne sera pas en mesure de le faire pendant la période des fêtes.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont plus largement disponibles que les modèles Pro, mais du point de vue d’un investisseur, ce n’est pas une bonne chose que des gens veuillent acheter les modèles les plus chers et ne puissent pas le faire en raison de contraintes d’approvisionnement.

Envisagez-vous d’offrir à quelqu’un un iPhone 14 cette saison des fêtes? Si oui, quel modèle ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :