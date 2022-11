Le téléphone pliable le plus populaire de Samsung reçoit la mise à jour Android de novembre

Cette mise à jour arrive en Irlande Galaxy Z Flip4 avec la version de firmware F721BXXS1AVJE.

Alors que même Google n’a pas encore publié la mise à jour de sécurité de novembre, ce qui devrait arriver tout au long de la journée, Samsung continue de déployer le dernier correctif de sécurité Android sur les terminaux haut de gamme les plus récents de son catalogue.

Ainsi, après avoir mis à jour le Samsung Galaxy Z Fold4 avec la One UI 5.0 Beta, le géant coréen a maintenant commencé à publier la mise à jour Android de novembre pour la première fois dans un logiciel stable et l’appareil choisi pour recevoir cette compilation est son mobile pliable le plus populaire. , le Samsung Galaxy Z Flip4.

La mise à jour Android de novembre 2022 est désormais disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip4

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, les Samsung Galaxy Z Flip4 d’Irlande ont commencé à recevoir la mise à jour Android de novembre avec la version de firmware F721BXXS1AVJE, qui devrait atteindre le reste des pays européens dans les prochains jours.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 est sorti il ​​y a tout juste quelques mois avec Android 12 et One UI 4.1.1 et devrait recevoir Android 13 avec One UI 5.0 à la fin de ce mois de novembre.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip4 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le correctif de sécurité Android le plus récent.