Les Samsung Galaxy S21 sont officiellement mis à jour vers Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 commence son déploiement pour les modèles de la famille Galaxy S21.

Après avoir terminé la mise à jour vers Android 13 pour les modèles de la famille Galaxy S22, Samsung a décidé d’avancer sa planification, en publiant la mise à jour pour les modèles précédents de la famille Galaxy S. Ainsi, à ce jour, les Galaxy S21 ont déjà un version d’Android 13 avec One UI 5 officielle et stable.

Comme ils l’avaient prévu de SamMobile, Samsung a commencé aujourd’hui à publier la nouvelle version de son logiciel basé sur la dernière version d’Android destinée aux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, et en quelques heures, tous les propriétaires de l’un des appareils de la famille devrait pouvoir profiter des dernières nouvelles du système d’exploitation.

Android 13 arrive sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Jusqu’à présent, seul le Galaxy S22 avait reçu officiellement la mise à jour vers Android 13. Tous les autres modèles haut de gamme récents disposent de programmes bêta One UI 5, permettant aux utilisateurs de se joindre pour essayer les dernières modifications du système.

Ce programme a pris fin pour le Galaxy S21, et à partir d’aujourd’hui, il est déjà possible de mettre à jour l’un des trois modèles de la famille vers la dernière version d’Android. Il faut souligner que, pour l’instant, le Samsung Galaxy S21 FE a été écarté de la première étape de déploiement, ses utilisateurs devront donc patienter encore un peu pour profiter d’Android 13 avec One UI 5.

La nouvelle version du système atteint le Galaxy S21 avec un grand nombre de changements. One UI 5 introduit de nouvelles fonctionnalités importantes telles qu’un écran de verrouillage entièrement personnalisable, des améliorations de la confidentialité, des performances et de la sécurité, une nouvelle collection d’icônes d’application et de nombreux autres détails qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur.

À cela, il faut ajouter les nouveautés d’Android 13, qui vont d’un plus grand nombre de couleurs pour les thèmes dynamiques de Material You, à l’inclusion de nouvelles autorisations d’application et à la prise en charge d’icônes personnalisées dans n’importe quelle application.