Xiaomi 13 et 13 Pro : le design complet des nouvelles bêtes Xiaomi est filtré

On a déjà pu voir les Xiaomi 13 et 13 Pro ! Son design a été divulgué dans des rendus de haute qualité.

La famille Xiaomi 13 devrait être présentée prochainement. Si la marque décide de maintenir son rythme de lancements, tout semble indiquer que la nouvelle série de flagships chinois sera présentée au monde avant la fin de l’année, avec pour objectif de devenir l’une des premières gammes d’appareils à débarquer sur le marché avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur.

Au cours des dernières semaines, nous avons pu collecter des données sur cette nouvelle série de téléphones. Cependant, ce n’est que jusqu’à présent que l’une des sources les plus fiables de l’industrie nous a permis de jeter un premier regard sur la conception définitive des nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro, à travers des rendus de haute qualité basés sur les schémas de conception. responsables de la marque.

Lignes droites dans le Xiaomi 13. Courbes dans le 13 Pro

L’année dernière, Xiaomi a décidé de conserver des lignes esthétiques très similaires entre les deux modèles de la famille Xiaomi 12. Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro avaient tous deux un écran incurvé relié à un châssis en aluminium mince à un dos avec une finition mate et des courbes. sur ses côtés. La principale différence était de taille, puisque le Xiaomi 12 était l’un des produits phares les plus compacts disponibles sur le marché.

Tout semble indiquer que Xiaomi va changer de stratégie avec sa nouvelle famille Xiaomi 13, dont l’arrivée est prévue avant la fin de l’année. Grâce aux images, nous savons que le Xiaomi 13 aura des bords droits et un écran complètement plat, contrairement au Xiaomi 13 Pro, où les courbes seront à nouveau les protagonistes.

Les différences en termes de taille seront encore une fois importantes, puisqu’il y aura jusqu’à 1 centimètre de différence de hauteur d’un modèle à l’autre. En ce sens, le Xiaomi 13 équiperait un écran de 6,2 pouces de diagonale, et le Xiaomi 13 Pro augmenterait la diagonale à 6,65 pouces.

Le module de caméra arrière serait également quelque peu différent de celui de la génération actuelle, bien que les deux modèles incluent trois caméras disposées en forme de « L » inversé. Récemment, on apprenait que le Xiaomi 13 Pro embarquerait un appareil photo principal avec un capteur de 1 pouce, similaire à celui déjà présent dans le Xiaomi 12S Ultra.

Les images ne révèlent pas plus d’informations sur les nouveaux téléphones, au-delà de la confirmation qu’ils auront à nouveau un double haut-parleur stéréo et un port USB Type-C, des caractéristiques qui pourraient être déduites sans avoir à voir leur conception. Quoi qu’il en soit, je crains que nous n’ayons pas à attendre plus longtemps pour en savoir plus sur la nouvelle famille de téléphones Xiaomi star.