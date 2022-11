Apple avertit que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro est limitée car les restrictions COVID-19 ferment les usines de la chaîne d’approvisionnement en Chine

Apple a publié aujourd’hui une déclaration avertissant les investisseurs et les clients que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max est très limitée suite aux récentes fermetures d’usines en raison des récentes restrictions COVID-19 dans la région.

Cela indique qu’Apple réduit probablement les estimations d’expédition pour la période critique des vacances, ce qui pourrait avoir un impact sur les chiffres d’affaires du trimestre, et les clients doivent s’attendre à des temps d’attente plus longs lors de la commande d’un nouveau modèle d’iPhone 14 Pro pour le moment.

La société a déclaré qu’elle s’efforçait de rétablir les niveaux de production normaux de sa série phare d’iPhone, tout en prenant soin des précautions de santé et de sécurité des travailleurs.

En particulier, Apple a déclaré que les restrictions COVID-19 appliquées dans une usine de Zhengzhou, en Chine, avaient eu un impact sur la production d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max.

Les restrictions liées au COVID-19 ont temporairement affecté l’usine d’assemblage principale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite. Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement.

COVID-19 a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone au cours des deux dernières années, bien que cette instance doive être inhabituellement grave pour avoir déclenché une divulgation officielle d’Apple. Cela suggère qu’Apple pense que la perturbation aura un impact significatif sur ses performances trimestrielles, elle informe donc les actionnaires avant l’ouverture de la bourse demain matin.

Apple a réitéré qu’il continuait de voir une forte demande pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les analystes estiment généralement que les performances commerciales de la gamme Pro ont dépassé les attentes, tandis que la demande pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus est inférieure aux attentes.

Actuellement, l’Apple Store en ligne cite des estimations de livraison de 4 semaines pour la plupart des configurations d’iPhone 14 Pro. En revanche, les commandes d’iPhone 14 et 14 Plus sont disponibles pour une livraison immédiate.

