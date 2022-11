Samsung a une théorie sur le moment où Apple lancera ses premiers appareils pliables

Dans moins de deux ans (voire dans deux ans) : Samsung pense qu’Apple nous présentera son premier appareil pliable en 2024… Et ce ne sera pas un iPhone !

Nous savons depuis un certain temps que Samsung s’est fermement engagé à plier les téléphones en tant que grands protagonistes de l’avenir de l’industrie mobile, et à montrer un bouton car le géant de Séoul est le seul à avoir osé avec jusqu’à quatre générations de son Galaxy Z, qui explorent également les deux formats les plus acceptés sans concurrence sérieuse au moins au niveau mondial.

Et c’est qu’il existe de nombreux mobiles pliants, ou du moins ils nous en ont présenté quelques-uns, à la fois Samsung et Huawei, Xiaomi, OPPO, Motorola ou vivo, mais presque tous limités au marché chinois en très petites séries et sans un présence sur les marchés internationaux qui leur permet de concurrencer les Sud-Coréens sans limites.

Ainsi, peut-être pour analyser le marché et ses prochaines étapes et stratégies, les directeurs de la division Mobile eXperience (MX) de Samsung ont rencontré ses principaux partenaires et fournisseurs pour partager des informations et des opinions, offrant des conclusions aussi juteuses qu’une croissance annuelle composée allant jusqu’à 80% d’ici l’an prochain 2025.

Ce sont des chiffres assez ambitieux, mais l’opinion qu’ils ont chez Samsung selon laquelle Apple entrera dans ce secteur en 2024 aidera sûrement à améliorer leurs chiffres, car nous connaissons déjà l’attrait de ceux de Cupertino lorsqu’il s’agit de faire bouger les roues sur de nouveaux marchés grâce au marketing et surtout à son énorme légion de fans.

Samsung affirme que le marché des appareils pliables augmentera de 80% d’ici 2025, et en fait ses prévisions sont qu’Apple entrera dans le secteur en 2024 avec ses premiers terminaux à panneau flexible qui, selon Samsung lui-même, ne seront pas des smartphones mais des tablettes iPad ou des ordinateurs MacBook.

Les meilleurs mobiles pliants que vous pouvez acheter : guide 2022

La surprise majeure est que Samsung ne croit pas qu’Apple lancera un iPhone pliable en premier, puisqu’ils estiment que la firme dirigée par Tim Cook s’appuie sur des formats traditionnels sans ressentir le besoin de trop innover jusqu’à ce que les besoins soient plus définis et le marché plus mature, donc pour les Sud-Coréens de Cupertino, on nous présentera d’abord des tablettes iPad ou des ordinateurs portables MacBook avec des panneaux pliables et de nouveaux formats.

On nous dit également que la réunion a discuté du fait que les utilisateurs d’iPhone dans la vingtaine et la trentaine en Corée du Sud passent des téléphones à la famille pliable Galaxy Z à un rythme « 3 à 4 fois plus rapide qu’avant ». « , une étape assez impressionnante pour Samsung et cela leur donne la confiance nécessaire pour continuer à parier sur le gagnant avec leur pliage.

Actuellement, seulement 1% de la part du marché mondial est représenté par les mobiles pliables, mais Samsung confirme que ses études de marché sont très positives en termes de satisfaction et de critiques, ils s’attendent donc à ce qu’environ 90% des utilisateurs qui mettent à jour leurs téléphones dans les mois à venir, commencez à valoriser, regarder et acheter en masse des pliables.

Seul 1 % des téléphones activés dans le monde sont pliables, mais les études de marché de Samsung parlent d’une telle satisfaction que l’objectif de pénétration est très ambitieux : environ 90 % de ceux qui achètent un nouveau mobile devraient valoriser et/ou acheter un pliable.

Et parmi les améliorations et les défis auxquels Samsung et ses partenaires seront confrontés concernant l’évolution du Galaxy Z figurent des constructions plus fines, plus durables et plus légères pour que les formats extensibles soient plus confortables, incluant également une amélioration essentielle comme la réduction du pli de l’écran avec l’appareil ouvert.

Ils reconnaissent à Séoul qu’il sera également important pour eux d’intégrer le S-Pen dans le corps du terminal, ainsi que d’améliorer les caméras de certains Galaxy Z toujours en dessous du Galaxy S en photographie mobile et également pâle avant des options telles que le vivo X Fold et son système de caméra signé ZEISS.

De plus, il a également été question de nouvelles améliorations logicielles et d’une interface mieux adaptée au format 4: 3 du Galaxy Fold, ce qui ne me convainc toujours pas beaucoup, pariant davantage sur des formats similaires à celui de l’OPPO Find N (fermé, il a un panneau 16: 9 plus normal), ainsi que la demande de Samsung à ses partenaires de développer de nouveaux matériaux qui réduisent le poids des téléphones pliables.

Comme toujours de bons mots, beaucoup de fumée et peu de faits, même s’il semble clair que Samsung continuera à pousser les pliables tandis qu’Apple attendra son tour chaque fois que le marché montrera des signes de maturité et des besoins bien définis… Et vous, pensez-vous valeur un pliable pour votre prochain changement mobile?