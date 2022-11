Nous sommes presque en 2023 et il y a des gens qui continuent d’utiliser ces schémas de déverrouillage : ils sont dangereux

Certains schémas de déverrouillage sont très courants. Nous vous aidons à les éviter pour protéger votre mobile.

Les schémas de déverrouillage sont sortis sur nos terminaux comme un moyen d’augmenter la sécurité de nos appareils. Pour les empêcher d’accéder à nos terminaux, les patrons ont été largement utilisés jusqu’à aujourd’hui.

Mais, à la veille de 2023, les schémas de déverrouillage sont-ils vraiment sûrs ? La réponse est non. Les modèles ne sont plus aussi sûrs car il existe d’abord de nouvelles façons plus sûres de garder notre appareil verrouillé et parce que les modèles que nous utilisons sont souvent très prévisibles.

Pourquoi les schémas de déverrouillage ne sont pas sécurisés

S’il est vrai qu’au fil des ans, la sécurité a augmenté avec des méthodes de déverrouillage telles que la reconnaissance faciale ou le mot de passe, la vérité est que le problème avec les modèles, c’est nous. Les êtres humains sont prévisibles, par conséquent, nous avons tendance à utiliser les mêmes schémas pour déverrouiller le terminal.

Certaines des habitudes que nous avons habituellement avec les modèles sont les suivantes :

44% des personnes commencent les modèles à partir du coin supérieur gauche.

77% des gens commencent des motifs depuis l’un des coins.

La plupart d’entre nous utilisent 5 nœuds lors de la création d’un motif et beaucoup 4.

10 % des personnes utilisent un schéma de déverrouillage basé sur une lettre, soit l’initiale de la personne, soit celle d’un membre de la famille aimé.

Comment choisir de meilleurs schémas de déverrouillage

Nous devons nous rappeler qu’un appareil mobile stocke toute notre vie numérique. Nos photos, nos vidéos et nos informations numériques sont précieuses et nous ne devons pas les perdre.

En ce sens, si nous voulons toujours utiliser des schémas de déverrouillage, nous devons améliorer la sécurité de ces schémas. Nous expliquons certaines choses à faire pour améliorer la sécurité :

N’utilisez pas l’initiale dans notre schéma de déverrouillage. C’est comme donner le NIP de notre carte de débit ou de crédit à quelqu’un.

Nous réalisons généralement des motifs simples, qui ne traversent pas les lignes. Il est préférable d’augmenter la complexité et de faire en sorte que les lignes se croisent aux nœuds.

Essayez d’agrandir les motifs. L’utilisation d’au moins 6 nœuds devrait augmenter la sécurité.

Essayez de ne pas commencer le motif à certains coins.

Il est préférable d’utiliser d’autres méthodes de déverrouillage

Mais, si nous nous sommes retrouvés avec un mauvais corps lors de la lecture de ce que nous venons d’écrire ci-dessus, le mieux que nous puissions faire est d’utiliser d’autres méthodes pour déverrouiller le téléphone.

L’une des meilleures méthodes de déverrouillage consiste à utiliser un mot de passe. Nous avons déjà expliqué à l’époque comment mettre un mot de passe sur notre appareil mobile et pourquoi c’est plus sûr que de mettre un motif. D’autre part, le déverrouillage par empreinte digitale est une autre bonne option pour pouvoir déverrouiller nos terminaux et les sécuriser.

En bref, utiliser un autre type de déverrouillage tel que la biométrie augmente la sécurité de nos appareils mobiles. Si nous voulons continuer à utiliser le schéma de déverrouillage, c’est une bonne idée d’essayer d’avoir un schéma plus robuste.