Directement dans le top 10 : ce Samsung avec 120 Hz et Super Amoled fait partie des meilleures ventes

Le milieu de gamme du constructeur coréen fait ressortir les couleurs de Xiaomi et Realme à certains moments.

Le milieu de gamme d’Android est très saturé de terminaux, mais d’expérience je peux dire que je peux compter sur les doigts d’une main (peut-être deux) les smartphones qui valent le coup aujourd’hui. L’un d’eux, et qui a été placé dans le top 10 des meilleures ventes en ce moment sur Amazon, est le Samsung Galaxy A53 5G, un ancien terminal dont le prix semble baisser.

Le Black Friday approche, un moment tant attendu pour ceux qui économisent depuis près d’un an pour acheter ce téléphone, cette télévision, ces écouteurs ou tout autre appareil à un prix avantageux. Si vous cherchez un bon mobile qui vous durera de nombreuses années, a une puissance assez élevée et une très bonne autonomie pour tenir 2 jours sans recharger, ce Galaxy A53 5G est ce qu’il vous faut.

SamsungGalaxy A53 5G

Achetez le Samsung Galaxy le plus vendu du moment

Samsung sait jouer dans la cour des grands du haut de gamme le plus premium, mais il est également prêt à descendre dans la boue pour se battre avec Xiaomi et compagnie. Ce Galaxy A53 5G est un exemple clair que vous pouvez avoir un excellent terminal Android, plein de matériel très équilibré, un appareil photo assez remarquable et une autonomie étonnamment longue. Je voudrais résumer les raisons pour lesquelles vous devriez envisager votre achat aujourd’hui :

Écran haut de gamme : Il est bien connu que Samsung a généralement les meilleurs écrans, mais dans le milieu de gamme, on voit généralement des dalles qui n’atteignent pas la hauteur des Galaxy S actuels. Dans ce modèle, nous avons un panneau Full HD+ Super Amoled de 6,5″, un lecteur d’empreintes digitales intégré, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un contraste très élevé et un verre arrondi protégé par Gorilla Glass 5. Ce panneau 10 a l’air vraiment bien.

Puissance à revendre : La famille Galaxy A a commencé comme la plus remarquable en termes de conception et de performances, et continue de maintenir ce statut. Dans ce Galaxy A53 5G, nous avons la puissance du processeur Exynos 1280 de 5 nm qui fonctionne à 2,4 GHz et qui est associé à la puce graphique Mali-G68 à 4 cœurs, 6 Go de RAM et une mémoire extensible de 128 Go avec des cartes micro SD. Ses performances sont exceptionnelles dans la grande majorité des occasions et des tâches, obtenant environ 415 000 points au test Antutu.

Système photographique : l’une des caractéristiques remarquables est l’inclusion d’un stabilisateur optique dans sa caméra arrière quadruple. Il est composé d’un capteur principal de 64 MP f/1.8, d’un objectif grand angle de 12 MP, d’un mode portrait de 5 MP et d’un objectif macro de 5 MP. Les vidéos en 4K à 60 ips seront « coudre et chanter ». Pour sa part, la caméra selfie de 32 MP est étonnante en termes de résolution et d’interprétation des couleurs et des lumières.

Batterie pour vous ennuyer : ses 5 000 mAh à charge rapide à 25 W vous feront utiliser le terminal intensément jusqu’à 2 jours sans recharger. Sa grande autonomie est due à l’efficacité énergétique du processeur Exynos et de l’écran Super Amoled.

En revanche, nous avons une connectivité complète (ou presque), avec la 5G, le NFC, le WiFi 5, le Bluetooth 5.1, le GPS et la Dual SIM. Le prix officiel de ce Galaxy A53 5G est de 449 euros, sur le site Samsung vous l’avez en vente pour 429 euros et dans des magasins comme Amazon il se situe généralement autour de 350 euros, un prix plus que juste pour un milieu de gamme un peu plus premium que habituel.normal.

