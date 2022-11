C’est l’application dont vous avez besoin pour faire passer votre Fire TV au niveau supérieur

Avec Web Video Caster, vous pouvez afficher tout le contenu multimédia de votre mobile sur votre téléviseur via Fire TV.

Il existe actuellement plusieurs appareils sur le marché qui vous permettent de transformer votre télévision analogique en Smart TV, mais sans aucun doute les plus populaires sont les Amazon Fire TV, grâce à leur excellent rapport qualité-prix.

Mais tout ce qui brille n’est pas de l’or, puisque les Fire TV ont quelques limitations comme ne pas pouvoir installer certaines applications directement depuis leur store, comme HBO Max, ou ne pas pouvoir partager son écran mobile à la télévision, chose qui, par exemple , vous pouvez le faire avec le Chromecast de Google.

La bonne nouvelle est que dans le Google Play Store, vous pouvez trouver des solutions pour pratiquement tout et, pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour découvrir une application avec laquelle vous pouvez faire passer votre Fire TV au niveau supérieur, car elle vous permettra de projetez l’écran de votre smartphone sur votre téléviseur via l’appareil Amazon rapidement, facilement et sans débourser un centime.

Web Video Caster est l’application dont vous avez besoin si vous avez une Fire TV

Web Video Caster est une application gratuite très populaire sur le Play Store, comme en témoigne le fait qu’elle a déjà été téléchargée plus de 10 millions de fois et qu’elle a une note moyenne de 4,6 sur 5 sur le store des applications Google .

Web Video Caster est une application pratique qui vous permettra de visualiser sur votre téléviseur toutes les vidéos, films et séries de vos sites Web et plateformes de streaming préférés, les fichiers que vous avez stockés sur votre mobile Android et même des listes IPTV au format M3U8 directement depuis Télévision feu.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous offre également la possibilité de diffuser à la fois vos chansons préférées et les photos de votre dernier voyage sur votre téléviseur.

L’un des points forts de cette application est sa simplicité d’utilisation, puisque pour commencer à transmettre du contenu multimédia de votre mobile vers votre télévision à l’aide de la Fire TV, il vous suffit d’ouvrir l’application sur votre smartphone, d’afficher son menu en appuyant dans le menu situé dans le coin supérieur gauche, choisissez l’une des trois sources de contenu : Navigateur, Fichiers téléphoniques et IPTV et cliquez sur l’icône de partage d’écran qui apparaît dans la partie supérieure droite de l’application.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton de partage d’écran, il vous suffit de cliquer sur l’icône d’engrenage, de cocher la case à droite de l’option Fire TV, de cliquer sur le bouton Terminé qui apparaît dans le coin inférieur droit et de sélectionner votre Fire TV dans la liste pour commencer à visionner le contenu choisi sur votre téléviseur.

Web Video Caster est une application gratuite avec des publicités qui a une version premium qui, en plus de supprimer les publicités, vous donne également accès à d’autres fonctionnalités telles que les favoris, les listes de lecture, les raccourcis de l’écran d’accueil ou une liste des sites Web que vous visitez le plus.

Normalement, la version payante de Web Video Caster coûte 4,99 euros, mais pour les prochains jours, vous pouvez l’obtenir pour seulement 4,19 euros.

