Apple travaille sur un grand changement dans le fonctionnement de son assistant vocal Siri. Alors que vous devez actuellement dire « Hey Siri » pour activer l’assistant mains libres, cela ne sera peut-être plus le cas plus longtemps. Bloomberg rapporte aujourd’hui que les ingénieurs d’Apple travaillent à supprimer la partie « Hey » de la phrase, de sorte que vous n’auriez qu’à dire « Siri » suivi d’une commande pour activer l’assistant…

Dans la dernière édition de son Allumer bulletin, Bloomberg’s Mark Gurman dit qu’il s’agit « d’un défi technique qui nécessite une quantité importante de formation en IA et de travaux d’ingénierie sous-jacents ». Apple aurait travaillé sur ce changement au cours des derniers mois et espère le déployer l’année prochaine ou en 2024 en fonction de l’avancement du développement et des tests.

Dans l’état actuel des choses, Apple teste ce changement avec les employés et collecte les données de formation nécessaires dans le cadre de ce processus. L’un des défis spécifiques est de s’assurer que Siri est capable de comprendre le mot de réveil dans plusieurs accents et dialectes différents.

Apple travaille également à apporter des améliorations à d’autres aspects de Siri, y compris son intégration dans des applications et services tiers. « Il intégrera l’assistant vocal plus profondément dans les applications et services tiers et améliorera sa capacité à comprendre les utilisateurs et à adopter la bonne ligne de conduite », Bloomberg dit dans le rapport d’aujourd’hui.

La prise de Netcost-security.fr

La mission d’Apple de changer la phrase de réveil de Siri de « Hey Siri » à juste « Siri » ne devrait pas être une énorme surprise. Cela correspondrait à ce qui est proposé par Amazon, où vous n’avez qu’à dire « Alexa » pour déclencher l’assistant, pas « Hey Alexa ». Cela donnerait également à Apple une longueur d’avance sur Google, où la phrase de réveil est « Hey Google » ou « OK Google ».

Mais comme le rapport d’aujourd’hui l’indique, ce n’est pas une petite entreprise et il y a beaucoup de formation et de travail en coulisse qui entrent dans un changement comme celui-ci. Pour Apple, c’est d’autant plus vrai que Siri est déjà sujet à un certain nombre de faux positifs notamment avec les activations de Siri sur le HomePod.

