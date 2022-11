Tous les Samsung Galaxy S qui reçoivent des mises à jour de sécurité et à quelle fréquence elles arrivent

Protégez votre Samsung Galaxy S en connaissant toutes les informations sur ses mises à jour de sécurité.

Samsung a considérablement amélioré ces derniers temps le support de mise à jour qu’il offre à ses téléphones mobiles. En fait, il existe déjà de nombreux mobiles Samsung avec 4 ans de mises à jour Android. Les mises à jour de sécurité sont également particulièrement importantes, car elles nous permettent de protéger notre téléphone contre toute menace.

Ce guide vous intéresse si vous avez un Samsung Galaxy S, car nous allons passer en revue quels modèles reçoivent des mises à jour de sécurité et à quelle fréquence ils le font. Comme vous pouvez l’imaginer, les modèles les plus récents sont les plus fréquemment mis à jour, tandis que les mises à jour de sécurité sont plus limitées lorsqu’il s’agit d’un Galaxy S qui est sur le marché depuis plusieurs années.

Samsung Galaxy S : les mises à jour de sécurité et la fréquence à laquelle vous les recevez

Les mises à jour de sécurité Android sont des correctifs qui permettent de résoudre toute vulnérabilité du système d’exploitation, protégeant ainsi le mobile des éventuelles menaces et attaques. Dans le cas des mobiles Samsung, les mises à jour de sécurité peuvent être mensuelles, trimestrielles ou semestrielles.

Ce sont les modèles les plus avancés, ceux appartenant à la série Samsung Galaxy S, qui ont une meilleure politique de mise à jour, à la fois pour les années de support et pour la fréquence de réception des nouvelles versions. Au fil des années, le support des téléphones portables haut de gamme de la firme se réduit, jusqu’au moment où ils cessent de recevoir des mises à jour.

Ensuite, nous examinons quels sont les Samsung Galaxy S qui reçoivent des mises à jour de sécurité aujourd’hui, et à quelle fréquence ils le font.

Galaxy S avec mises à jour mensuelles

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

SamsungGalaxy S22 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

SamsungGalaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 5G

Galaxie S20

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy S avec mises à jour trimestrielles

Galaxy S10+

SamsungGalaxy S10 5G

Galaxie S10

SamsungGalaxy S10e

La liste ci-dessus montre que la plupart des téléphones de la famille Samsung Galaxy S reçoivent des mises à jour de sécurité mensuelles. Ce sont la majorité des modèles de la série Galaxy S10, lancée il y a près de quatre ans, qui reçoivent des mises à jour de sécurité tous les trois mois. Comme nous pouvons le voir, il n’y en a actuellement aucun qui reçoive des mises à jour semestrielles, c’est-à-dire deux fois par an.

Si vous possédez l’un des téléphones qui apparaissent dans la liste, n’oubliez pas que vous pouvez accéder à Paramètres> Mise à jour logicielle ou Mises à jour système> Télécharger et installer. Ce processus est particulièrement important maintenant que l’arrivée de la nouvelle version du système d’exploitation approche. Vous pouvez maintenant vérifier quels téléphones Samsung recevront Android 13 et quand ils le feront.