Si vous en avez assez d’accepter les avis de cookies, vous devez passer à ce navigateur

Brave Browser a une fonctionnalité qui nous permet de nous débarrasser définitivement des avis de cookies.

Chaque fois que nous parlons des meilleurs navigateurs Web pour Android, il est inévitable de parler de Chrome. Après tout, le navigateur de Google complète parfaitement notre Android et avec la « dépendance google » qu’ont de nombreux utilisateurs : données synchronisées, extensions, historique… cela rend les choses beaucoup plus faciles lorsque nous quittons le PC.

Chrome lui-même est un navigateur à source fermée, mais il a une version open source appelée Chromium qui, par coïncidence, est utilisée comme base pour de nombreux projets en cours tels qu’Opera, Vivaldi ou celui à portée de main. Nous allons parler d’un navigateur axé sur la confidentialité qui est toujours sur mes appareils, et qui entre également toujours dans les listes des meilleurs pour des raisons plus que suffisantes.

Brave Browser, la réponse à vos prières

Comme nous le disions un peu plus haut, Brave Browser est un navigateur basé sur Chromium et axé sur la confidentialité. Cela indique que non seulement vous pourrez l’utiliser comme s’il s’agissait de Chrome (il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux en termes de convivialité) mais, en plus, vos données seront un peu plus sûres pendant que vous naviguez.

Cela indique que, par exemple, ce navigateur a un bloqueur de publicités très puissant intégré dans son code. Cette fonctionnalité fonctionne très bien ; Cela nous aide à nous débarrasser de cette publicité ennuyeuse qui, parfois, nous empêche d’accéder confortablement à un contenu ou à une ressource qui nous intéresse.

Cependant, ce n’est pas seulement en bloquant les publicités que Brave vit. Et c’est que ce navigateur a un autre atout dans sa manche : il bloque les avertissements de cookies qui apparaissent sur les sites Web la première fois que vous y accédez. En fait, avec sa dernière version, la première fois que Brave apparaîtra vous donnera la possibilité de les envoyer dans l’oubli et de ne plus jamais les revoir. C’est facile.

Pour ce faire, il utilise une sorte de liste noire appelée EasyList-Cookie List, qui est mise à jour pour ne pas être ignorée. Si à tout moment quelque chose ne va pas ou si vous devez récupérer les avertissements, le navigateur lui-même vous permet de résoudre le problème en accédant à l’adresse brave://settings/shields/filters et en supprimant la liste qui apparaît.

Alors maintenant, vous savez, si vous ne voulez plus jamais voir ces avis de cookies, n’hésitez pas à télécharger Brave à partir du bouton ci-dessous.