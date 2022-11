Les gens préfèrent travailler chez Samsung plutôt que chez Apple ou Microsoft

L’entreprise sud-coréenne est actuellement le meilleur endroit où travailler, selon ses propres employés.

Beaucoup de choses peuvent être dites sur Samsung : qu’ils ont certains des meilleurs appareils du marché, que leurs stratégies publicitaires sont parfois les plus folles et que, parfois, ils adorent provoquer. Mais il y a un autre fait dont on ne semble pas trop parler et qui, aussi étrange que cela puisse paraître, peut également être considéré comme faisant partie de la clé de son succès.

Et c’est que Samsung est considéré comme l’un des meilleurs endroits où travailler au monde, même devant Apple, Microsoft ou Alphabet. Leurs employés considèrent qu’ils n’ont pas de mauvais patrons, et cela se voit dans un classement très particulier.

Trois années de suite à être les meilleurs patrons

Comme chaque année, le magazine Forbes a publié sa liste des meilleurs employeurs du monde, et Samsung l’a une nouvelle fois en tête pour la troisième année consécutive. Pour le préparer, Forbes a interrogé plus de 150 000 employés dans 800 entreprises situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d’autres pays.

Les participants au sondage ont été invités à évaluer leur volonté de recommander l’entreprise pour laquelle ils travaillent à leur famille et à leurs amis. Ils ont également été invités à évaluer leurs entreprises dans des domaines tels que l’impact économique, l’égalité des sexes et le développement des talents. Dans chacun d’eux, Samsung a balayé.

Dans Forbes, ils expliquent que nous vivons un phénomène connu sous le nom de « La grande démission », dans lequel de nombreuses personnes quittent volontairement leur emploi. En effet, les travailleurs ne valorisent plus seulement un salaire élevé aujourd’hui. Ils veulent également un lieu de travail qui leur offre des opportunités, un équilibre travail-vie personnelle et un objectif professionnel.

Au milieu de tout ce temps, Samsung a été celui qui a fait le meilleur arrêt ; tandis que Microsoft, IBM, Alphabet et Apple suivent par ordre décroissant. Il convient de mentionner que Forbes considère également l’entreprise coréenne comme la meilleure pour les travailleurs qui viennent d’obtenir leur diplôme.