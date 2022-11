Avez-vous un mobile Samsung? Désactivez cette option pour que cela aille plus vite

Une des options phares de One UI 4.1, certains experts affirment que la RAM Plus ralentit les téléphones Galaxy… Mais ne vous inquiétez pas, car nous vous dirons comment la désactiver !

Présentée comme une fonctionnalité vedette à l’époque, la vérité est que cette option n’était sûrement destinée qu’aux téléphones économiques, bien que Samsung ait fini par activer l’option RAM Plus avec One UI 4 pour l’ensemble de son catalogue d’appareils, rendant ainsi possible pour les deux utilisateurs des mobiles abordables comme les possesseurs des plus premium, étendent la mémoire RAM en réservant une partie du stockage interne.

En théorie, cela devrait améliorer les performances de l’appareil, en particulier dans les cas où les téléphones mobiles et les tablettes ont peu de RAM physique installée, bien qu’en réalité, Samsung n’ait pas autorisé la désactivation de RAM Plus et cette fonctionnalité semble avoir été à l’origine de l’excès de RAM. lag et les nombreux ralentissements gênants de nombreux appareils Samsung ces derniers temps.

Pourquoi RAM Plus ralentit-il les téléphones Samsung ?

Comme nous l’ont expliqué les collègues d’Android Police, ce problème a commencé à être étudié avec le lancement du Galaxy S22 avec One UI 4.1 installé dans ses entrailles, un smartphone qui se sentait moins cohérent et performant que le Galaxy S21, en le comptant avec les versions précédentes d’une interface utilisateur et d’un matériel évidemment inférieur.

Au début, tout le monde regardait la puce Exynos 2200 de Samsung, même si le cœur électronique de 4 nanomètres des Sud-Coréens ne semblait pas responsable de cette situation, puisque le problème était également reproduit dans le Galaxy S22 avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

La confirmation que RAM Plus était le principal responsable du retard est venue des mises à jour de One UI 4.1 sur les téléphones Samsung précédents, qui ont commencé à rencontrer les mêmes problèmes avec les chipsets de toutes sortes, y compris ceux de niveau intermédiaire et abordables.

5 paramètres secrets pour votre mobile Samsung que vous devez activer dès maintenant

Ainsi, puisque Samsung n’offrait pas l’option de désactiver nativement la RAM Plus, c’est la scène androïde qui s’est mise au travail pour découvrir comment désactiver cette fonctionnalité et ainsi tester à nouveau leurs téléphones Galaxy, une expérience effectivement positive car Une fois le L’extension de mémoire RAM a été désactivée, le Galaxy S22 Ultra a de nouveau libéré tout son potentiel et a fonctionné comme prévu.

Donc, ceux d’entre vous qui ont besoin de RAM Plus parce que votre smartphone n’a pas beaucoup de RAM peuvent le garder activé car dans vos cas c’est justifié, mais pour tous les autres qui ont des problèmes de lenteur sur leurs appareils Galaxy en ce moment nous vous montrons comment désactiver RAM Plus pour réutiliser sans limites vos téléphones et tablettes.

Vous joindrez-vous à nous pour le découvrir ? Vous n’avez pas besoin d’un accès root ou d’autres trucs fantaisistes, ne vous inquiétez pas…

Comment désactiver RAM Plus sur n’importe quel Samsung Galaxy exécutant One UI 4.1

Nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais parmi les options de fonctionnalité RAM Plus dans One UI 4.1, nous ne pouvons choisir qu’entre 2, 4 ou 6 Go d’extension, sans aucune possibilité de désactiver ce type de mémoire de pagination dont nous n’aurons pas tous besoin dans l’utilisation quotidienne de l’appareil.

Dans tous les cas, la communauté des développeurs Android a découvert comment modifier les fichiers de configuration du système pour autoriser davantage d’options de mémoire sélectionnables dans RAM Plus, donc avec une simple commande, vous pouvez le désactiver de manière très simple.

Pour ce faire, il vous suffit d’activer le « Débogage USB » dans les paramètres et de connecter votre smartphone au PC avec l’outil ADB (Android Debug Bridge) préparé pour exécuter cette commande :

adb shell settings put global ram_expand_size_list 0,1,2,4,6,8

Une fois entré, vous pouvez déconnecter le mobile et le redémarrer, de sorte que lorsque vous revenez aux paramètres de RAM Plus, les options de 0, 1, 2, 4, 6 ou 8 Go parmi celles éligibles s’affichent.

Désactiver RAM Plus sera aussi simple que de sélectionner 0 Go, de redémarrer à nouveau le téléphone et ce sera fait… Vous aurez à nouveau tout le potentiel de votre mobile à portée de main !

Ici, nous vous montrons les captures d’écran de RAM Plus sans la commande et également après l’exécution du changement :

Comment désactiver RAM Plus sur Samsung Galaxy mis à niveau vers One UI 5

Quant à One UI 5 avec la base d’Android 13, eh bien, les nouvelles sont meilleures, et c’est que Samsung a écouté sa communauté d’utilisateurs pour développer et mettre en œuvre la possibilité native d’activer ou de désactiver RAM Plus selon nos critères et besoins spécifiques .

Il vous suffira d’aller dans les paramètres et de rechercher l’option RAM Plus dans le menu d’entretien et de maintenance du terminal, dans les options de mémoire, en pouvant désactiver l’option avec un sélecteur en haut.

Dans cette capture d’écran des versions bêta, vous le verrez beaucoup mieux, car une image vaut toujours mille mots :

Et maintenant, dois-je désactiver RAM Plus sur mon téléphone Galaxy ?

Vous avez maintenant toutes les informations et vous pouvez décider quoi faire de votre Samsung Galaxy, bien qu’au premier problème de décalage ou de performances, nous vous recommandons fortement de désactiver RAM Plus et de réessayer pour voir si cela résout les problèmes de votre smartphone ou tablette.

De plus, c’est que même si vous n’avez pas One UI 5 avec l’option native, la commande ADB est très simple à exécuter, elle n’a besoin de rien de plus et il n’est nécessaire de le faire qu’une seule fois à moins de restaurer les valeurs d’usine du terminal, pour ce qu’il est un moyen facile de résoudre un problème très complexe.

Et de vous quoi, avez-vous eu des problèmes de ‘lag’ avec votre Galaxy sans pouvoir en expliquer les raisons ?