Le Samsung Galaxy S23 sera lancé dans 3 mois : ce serait la date de présentation

Le lancement du S23 aura lieu début février, lors de l’événement Galaxy Unpacked 2023.

Samsung lance normalement ses terminaux Galaxy S dans le premier tiers de l’année (généralement fin février). Cette année, ils ont sorti les S22 et S22+ quelques jours avant. Pour la nouvelle gamme S23, il faut s’attendre à la même chose.

Selon une nouvelle publiée en Corée du Sud, le Galaxy S23 sera dévoilé lors de l’événement Galaxy Unpacked 2023, la première semaine de février, qui se tient généralement à San Francisco, en Californie.

Caractéristiques du Galaxy S23

Les nouvelles spécifications du S23 ont fuité récemment et au fil des mois. Les nouveaux téléphones devraient comporter l’Exynos 2300 et le Snapdragon 8 Gen 2, selon le marché. Les deux puces seront dotées d’une architecture de 4 nm. Le S23 aurait une meilleure batterie et le S23 Ultra avec un appareil photo principal de 200MP.

Si ces spécifications sont confirmées, nous trouvons certains terminaux qui, s’il est vrai qu’ils n’apporteront pas d’améliorations substantielles, dans la section photographique, ils peuvent avoir de très bonnes performances. Performances auxquelles nous sommes habitués de la part du constructeur coréen.

Les stratégies de Samsung pour lutter contre les pertes

Depuis que le marché mondial des smartphones est dans le marasme en raison des événements récents, Samsung a enregistré des pertes pour la première fois depuis des années. C’est pour cette raison que Samsung prévoit de sortir ses appareils plus tôt, afin d’améliorer sa marge bénéficiaire et de se positionner plus tôt sur le marché.

L’une des stratégies qu’il a suivies cette année consiste à mettre à jour Android 13 peu de temps après sa sortie. D’autres fabricants comme Sony ont fait de même avec leur Xperia.

Avec cela, non seulement les fabricants essaient d’apporter les dernières nouvelles pour attirer de nouveaux utilisateurs et plaire à la communauté. Pour nous, la communauté, c’est toujours une bonne nouvelle d’avoir des mises à jour plus tôt ou que les mobiles sortent plus tôt ou à un meilleur prix.