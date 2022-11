Nous avons toujours cru que le HTC Dream était le premier mobile Android de l’histoire. nous avions tort

Ce téléphone aurait été lancé sous la marque Google bien avant le premier iPhone, mais l’arrivée du premier terminal d’Apple a tout changé.

Cela semble remonter à des siècles, mais il y a « seulement » 14 ans que le premier téléphone Android a été introduit. Nous nous référons, comment pourrait-il en être autrement, au HTC Dream, le terminal qui a été le signal de départ de tout cet univers né sous le système d’exploitation du robot vert.

Le lancement du HTC Dream a été séparé d’un an de l’iPhone d’origine, mais que se passerait-il si nous vous disions qu’il y avait déjà une intention de lancer un téléphone Android de marque Google avant le premier iPhone ? C’est ce que Rich miner, l’un des fondateurs d’Android, s’est expliqué sur Twitter.

Cela aurait pu être le Google G1

L’image qui préside à ces lignes montre un rendu du Google G1, un téléphone qui aurait anticipé la sortie de l’iPhone de cinq mois s’il avait été lancé comme prévu.

Selon Miner, ils travaillaient sur deux téléphones, Sooner et Dream. Plus tôt était, selon les mots du co-fondateur d’Android, un téléphone plus similaire à BlackBerry et Dream était plus basé sur des écrans tactiles. Dream a évolué pour devenir le Google G1, et sa conception finale était très similaire à celle vue dans le rendu.

La vérité est que le Google G1 et le HTC Dream ont certaines similitudes, comme le clavier coulissant et ses boutons physiques, mais le design du G1 semble un peu plus écrasant que l’austère (en comparaison) du Dream.

Le vert fluo est une constante dans tout le terminal, quelque chose qui aurait été une victoire certaine dans ces premières années. Le logo Google peut également être vu dans le même vert fluorescent que le reste de l’appareil.

Une roue mobile peut également être vue sur le G1, qui aurait peut-être servi à des fins de navigation. Le HTC Dream a opté pour un trackball à la place, qui a été utilisé pour la navigation.

Il y a généralement plus de boutons sur le G1 que sur le Dream, y compris les touches matérielles pour le courrier électronique et le symbole at. Le bas du téléphone dispose également de boutons dédiés pour répondre et rejeter les appels, accéder à l’écran d’accueil et revenir en arrière.

Le Google G1 a été annulé après la sortie de l’iPhone, puis ils se sont concentrés sur le développement d’Android pour le HTC Dream. Cependant, il nous reste ce témoignage visuel de ce qui aurait pu être.