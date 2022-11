Samsung frappe à nouveau Apple dans une publicité blessante

On dit dans la campagne Samsung que vous profiterez toujours des innovations les plus importantes dans leur Galaxy plutôt que dans un iPhone d’Apple, avec lequel vous vous lasserez sûrement d’attendre… Est-ce vrai ?

Ce n’est pas la première fois que Samsung préfère se focaliser sur l’attaque d’Apple dans ses publicités plutôt que d’annoncer les avantages de ses appareils, bien qu’avec le temps ces publicités et vidéos finissent assez mal par vieillir dans la plupart des cas.

Avec le lancement de l’iPhone 14, les Sud-Coréens ont de nouveau cliqué gratuitement (ou pas) sur la firme de Cupertino, insistant sur les améliorations exclusives de leur Galaxy, comme les 108 mégapixels avec ‘Super Zoom’ du Galaxy S22 Ultra ou le ‘ Mode Flex » de leur Galaxy Z.

Et maintenant, avec la campagne de Noël en préparation et sur le point d’entrer dans les périodes de soldes les plus importantes de l’année (Journée des célibataires en Chine, Black Friday, Cyber ​​Monday…), Samsung vient de sortir une autre publicité particulièrement « blessante ». » à Apple avec l’affirmation que « tout ce qui est cool est de leur côté et pas sur les iPhones ».

Ici, nous vous laissons l’annonce également publiée sur YouTube :

Comme vous le verrez, le spot s’attarde sur l’indécision d’un supposé utilisateur d’Apple, qui de l’autre côté de la clôture se laisse tenter par toutes les nouveautés et améliorations que le Samsung Galaxy propose déjà à ses clients, dont les mobiles pliables qui à Cupertino n’explore même pas quatre générations plus tard.

Du côté d’Apple, d’autres utilisateurs tentent de le convaincre de rester avec eux, l’assurant que tôt ou tard des nouvelles arriveront aussi sur les produits à la pomme, mais sans trop bien expliquer pourquoi il devrait attendre cet avenir incertain si dans un autre jardin vous ont déjà toutes ces nouvelles fonctionnalités aujourd’hui et sans avoir à attendre quoi que ce soit d’autre.

Samsung Galaxy Z Flip4, test : la formule du succès désormais plus affinée

Sans aucun doute, une autre annonce classique de Samsung que nous verrons comment elle vieillira le jour où Apple présentera un volume et une colonne vertébrale pliables, comme celui que nous attendons tous depuis longtemps… Au moins cette fois à Cupertino, ils ne seront pas capable de se vanter d’avoir inventé plusieurs fois les pliables, des générations de Galaxy Z ou de Motorola RAZR plus tard, mais sûrement quand ils le feront ils le feront bien et essaieront de nous faire croire qu’ils les ont « réinventés ».

Et vous, que pensez-vous de ces batailles entre constructeurs ?