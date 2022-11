Les creeps essaient toujours de traquer les gens avec des AirTags, mais les mesures de sécurité d’Apple fonctionnent

Plus tôt cette année, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités pour empêcher les gens d’utiliser AirTag pour traquer les autres. Malheureusement, cela n’a pas suffi à arrêter des situations comme celle-ci, mais elles sont devenues moins fréquentes et beaucoup plus faciles à repérer. Cette fois, une mère a rapporté qu’un harceleur avait mis un AirTag sur la poussette de sa fille.

Find My app avertit la mère que sa famille était harcelée

Susan O’Neill a partagé l’histoire sur Facebook (via Le New York Post). Elle, son mari et leurs deux jeunes enfants étaient en vacances en France lorsqu’elle a reçu une alerte de l’application Find My sur son iPhone indiquant qu’un AirTag inconnu se déplaçait avec elle. L’application a également montré l’historique de localisation de cet AirTag, ce qui a confirmé que le propriétaire du traqueur d’objets avait vérifié où se trouvait la famille.

« Je ne me suis jamais senti aussi effrayé de toute ma vie », a déclaré O’Neill. Malheureusement, la famille a perdu l’AirTag avant de pouvoir le remettre à la police locale. La mère pense que l’accessoire a été placé dans la poussette de sa fille, car elle a entendu quelque chose comme une pièce de monnaie tomber sur le sol à un moment donné.

Apple permet aux utilisateurs et aux autorités de voir à qui appartient un AirTag. Cependant, il n’y avait pas grand-chose à faire sans l’accessoire en main. Craignant que quelque chose n’arrive à ses filles, O’Neill et sa famille sont retournés chez eux le lendemain matin.

La police ne pouvait toujours rien faire et voulait que je monte dans un taxi par moi-même dans une autre ville d’France pour faire le rapport car ils ne pouvaient pas en faire un. Ils pensent que c’était quelqu’un qui planifiait une attaque de vol contre nous, mais nous pensons que c’est différent. Nous croyons qu’ils voulaient nos 2 jeunes filles blondes !

Le bon côté de l’AirTag d’Apple

Suite à une mise à jour publiée plus tôt cette année, les alertes pour les AirTag inconnus ont été considérablement améliorées. Par exemple, les gens peuvent désormais utiliser Precision Finding pour trouver un AirTag se déplaçant avec eux. Le tracker d’objets émet également un son après avoir été séparé de son propriétaire après une longue période de temps.

Apple a même ajouté des notifications similaires pour des accessoires comme les AirPods, qui peuvent également être suivis via l’application Find My.

Bien sûr, il existe également de nombreuses bonnes histoires impliquant AirTag. En avril dernier, un homme a pu récupérer ses bagages perdus grâce au traqueur d’objets d’Apple. Plus récemment, un employé d’une compagnie aérienne a été arrêté en Floride après que la police a confirmé qu’il transportait un sac volé contenant un AirTag.

