Ce sont les mobiles Android avec le meilleur indice de satisfaction selon AnTuTu

Ce classement est mené par le Xiaomi 12S Ultra, puisque plus de 95% de ses utilisateurs en sont satisfaits.

Lors de l’achat d’un smartphone, nous nous informons généralement non seulement sur ses spécifications et son prix, mais également sur l’expérience des autres utilisateurs avec celui-ci, car c’est un point clé lors du choix de l’un ou l’autre modèle.

Pour cette raison, comme le confirme le média spécialisé Gizmochina, la société de benchmarking AntuTu vient de publier un curieux classement avec les 10 téléphones Android du marché chinois avec le meilleur taux de satisfaction des utilisateurs.

Ce sont les mobiles qui génèrent une plus grande satisfaction chez leurs utilisateurs

Ce classement particulier des 10 téléphones Android avec le taux de satisfaction le plus élevé est mené par le dernier produit phare de Xiaomi, un Xiaomi 12S Ultra qui se distingue par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et un système de caméra premium développé en collaboration avec Leica, dont plus de 95% de ses utilisateurs sont satisfaits.

La deuxième place de ce classement est occupée par le Nubia Z40S Pro avec un pourcentage de satisfaction de 90,15% et la troisième marche du podium est occupée par l’OPPO K10 5G, un terminal avec lequel 89,95% de ses utilisateurs se sentent satisfaits.

Les deux positions suivantes dans ce classement correspondent aux iQOO 10 Pro et vivo X Fold avec un pourcentage de satisfaction de 89,58% et 89,57% respectivement.

Les cinq autres positions de cette liste sont occupées, dans cet ordre, par le Redmi K50 Extreme Edition, le Huawei Mate 50 Pro, le Huawei Mate 50, le Motorola X30 Pro et le Xiaomi 12S avec des taux de satisfaction de 89,33%, 89,18%, 89,17 %, 88,15 % et 87,27 % respectivement.

Les meilleurs téléphones chinois que vous pouvez acheter en 2022

Désormais, nous ne pouvons qu’espérer qu’AnTuTu soit encouragé à publier un classement similaire au niveau mondial et ainsi savoir quels sont les mobiles dont les utilisateurs du monde entier sont les plus satisfaits.