Apple étend rapidement la production d’iPhone 14 en Inde avec Pegatron comme deuxième fabricant

Apple devrait transférer jusqu’à 25% de sa production d’iPhone en Inde d’ici 2025. Suite au lancement de la fabrication de l’iPhone 14 en septembre par Foxconn dans le pays, Pegatron est devenu le deuxième fournisseur à commencer à fabriquer le dernier smartphone d’Apple en Inde.

Selon Bloomberg, la société taïwanaise Pegatron Corp. est le deuxième fabricant à lancer la production d’iPhone 14 pour Apple en Inde.

Historiquement, les opérations d’Apple en Inde commençaient à produire des iPhone un an ou plus après la sortie d’un modèle. Notamment, Foxconn a commencé la fabrication de l’iPhone 14 dans le même mois après la sortie officielle (et avant le lancement de l’iPhone 14 Plus).

Un peu plus d’un mois plus tard, Apple demande à Pegatron d’assembler également l’iPhone 14 en Inde alors que la société accélère ses travaux pour réduire sa dépendance à l’égard des opérations basées en Chine.

L’expansion en Inde survient au milieu des tensions entre les États-Unis et la Chine ainsi que « iPhone City » voyant une épidémie de COVID avec des mesures de verrouillage qui pourraient perturber les opérations.

Noté par Bloomberg, la nouvelle usine indienne de Pegatron dans l’État du sud du Tamil Nadu comprend plus de 7 000 employés et fabriquait auparavant l’iPhone 12 cette année.

Alors qu’Apple diversifie avec succès sa production d’iPhone, un défi qui demeure est que de nombreux composants sont fabriqués en Chine et doivent ensuite être expédiés vers les installations de production.

L’analyste vétéran d’Apple, Ming-Chi Actu, a également partagé ce matin l’attente que les opérations d’Apple en Inde continuent de croître avec «l’objectif à moyen / long terme» d’atteindre 40 à 45% des iPhones provenant du pays.

En conséquence, les iPhones fabriqués par Foxconn en Inde augmenteront d’au moins 150 % en glissement annuel en 2023, et l’objectif à moyen/long terme est d’expédier 40 à 45 % des iPhones depuis l’Inde (contre 2 à 4 % actuellement). , ce qui indique que la capacité de production d’iPhone de Foxconn en Inde augmentera rapidement au cours des prochaines années. — 郭明錤 (Ming-Chi Actu) (@mingchikuo) 4 novembre 2022

