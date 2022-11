C’est le plus petit smartphone Android 12 au monde

L’Unihertz Jelly 2E est assez petit pour tenir dans une poche de chemise. Nous n’avions pas vu un design (form factor) aussi petit depuis longtemps.

Il ne fait aucun doute qu’il y a encore de la place sur le marché pour ceux qui veulent de petits mobiles. Quelle que soit la tendance pendant les années de boom technologique de la fin des années 1990, nous ne nous sommes jamais tout à fait quittés.

Aujourd’hui avec les smartphones il est vrai que l’utilisateur moyen préfère les grands écrans, mais il reste encore de la place pour ceux qui préfèrent des dimensions très contenues. C’est le cas de l’Unihertz Jelly 2, dont nous avions déjà parlé dans Netcost-security.fr et dont une nouvelle version est récemment sortie.

Voici l’Unihertz Jelly 2E

Selon le constructeur lui-même, nous sommes face au plus petit smartphone Android 12 au monde. L’Unihertz Jelly 2E, comme on appelle cette machine, nous vient d’une entreprise célèbre précisément pour avoir poussé à l’extrême les petits facteurs de forme.

Dans ce cas, nous trouvons un téléphone qui reprend les lignes de conception de son prédécesseur, bien qu’il les modifie légèrement. En plus d’Android 12, on retrouve une machine qui a connu quelques downgrades par rapport à sa version précédente.

Par exemple, la mémoire RAM a été réduite de 6 à 4 Go. La capacité a également baissé, passant de 128 Go de Jelly 2 à 64 que ce terminal va monter. Le Jelly 2E offre également un support double SIM, un écran de 3 pouces, une batterie de 2 000 mAh et un poids de 110 grammes.

Quant à son processeur, Unihertz a monté un MediaTek Helio A22 dans le Jelly 2E. Il s’agit d’un chipset quadricœur peu coûteux, incorporant un GPU PowerVR GE8320 fabriqué à l’aide d’un processus de 16 nanomètres. On ne peut pas s’attendre à de grandes performances, malheureusement.

Quant à son prix de départ, le Jelly 2E coûtera 169,99 $, même si une remise de 20 $ sera appliquée à ceux qui le pré-achèteront avant le 7 novembre.