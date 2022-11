C’est le realme 10 : la marque partage sa première image officielle

Il ne reste plus que quelques jours pour sa présentation, mais vous pouvez déjà voir le design final du realme 10.

Dans quelques jours, nous avons rendez-vous avec realme. La société chinoise présentera au monde le realme 10, son nouveau smartphone de référence sur le segment milieu de gamme, le 9 novembre. Mais avant que ce moment n’arrive, la marque a voulu nous montrer en avant-première ce à quoi nous pouvons nous attendre dans sa présentation.

A travers ses profil twitter officiella société a partagé la première photo officielle du nouveau realme 10 dans sa nouvelle couleur saisissante « Clash White ».

Le realme 10 sera présenté le 9 novembre

Grâce à l’image partagée par realme, nous savons que l’appareil aura un design très similaire à celui des autres mobiles lancés par ses sociétés sœurs OPPO et OnePlus. Le dos de l’appareil, complètement plat, présente une finition dégradée qui va du rose au bleu en via des tons violets. On peut également voir comment l’appareil intègre une double caméra, chacune cachée à l’intérieur de son propre module.

La sérigraphie située à côté des capteurs confirme que la caméra principale du realme 10 aura une résolution de 50 mégapixels. Pour le moment, on ne sait pas quel type de caméra secondaire sera utilisé.

#realme10 Clash White, le genre de coloris qui va vous époustoufler ! Frappez si vous êtes là pour ça. #SweepThroughtheCompetition pic.twitter.com/1Zgf1uno7j – realme (@realmeglobal) 3 novembre 2022

Auparavant, nous avions déjà pu connaître une partie de la fiche technique du realme 10 grâce aux leaks. Ainsi, on sait que l’appareil disposera d’un processeur MediaTek Helio G99 avec 8 Go de RAM et d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz.

Le realme 10 sera présenté le 9 novembre, et deux autres versions supérieures devraient être lancées avec lui : le realme 10 Pro et le realme 10 Pro+. Ce dernier sera le premier terminal de la famille à disposer d’un écran incurvé.