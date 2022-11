Sony met à jour son produit phare Xperia vers Android 13

Les Xperia 1 IV et 5 IV commencent à recevoir la dernière version d’Android.

Sony a annoncé qu’il commençait à déployer la mise à jour pour [Android 13] au [Xperia 1 ] et à [Xperia 5 IV]les deux terminaux présentés en début d’année.

Android 13 est arrivé sur les appareils Pixel compatibles à la mi-août, en gardant Material You comme couche de conception. Ce changement de conception a été l’une des plus grandes révolutions d’Android depuis longtemps.

Une mise à jour qui arrive à temps

S’il est vrai que jusqu’à récemment les fabricants tardaient à intégrer la dernière version d’Android dans leur haut de gamme, la tendance actuelle pointe vers la rapidité des mises à jour des entreprises vers Android 13.

Nous présentons la mise à jour Android 13 avec les dernières fonctionnalités pour Xperia 1 IV et 5 IV.#Sony #Xperia #Xperia1IV #Xperia5IV #Android13 —Sony | Xpéria (@sonyxperia) 2 novembre 2022

Depuis la sortie d’Android 13 sur Pixels, des fabricants comme OnePlus, Samsung ou Realme ont sorti la version stable de la mise à jour Android 13 sur leurs appareils.

Sony ne voulait pas être en reste et s’est jeté dans le pool pour garder les terminaux de la firme japonaise au frais, un succès complet de la part de l’entreprise.

Un changelog inexistant

D’autres fabricants ont été très transparents sur le sujet de la mise à jour vers Android 13. Sony, en revanche, ne semble pas être transparent à cet égard, car apparemment ils n’ont pas inclus de liste de modifications dans lesquelles on peut voir des corrections de bugs, des améliorations…

En ce sens, on ne voit pas la portée réelle que Sony veut entretenir avec Android 13, rendant l’annonce un peu pauvre à notre goût. Nous devrons attendre de connaître les changements une fois que nous mettrons à jour le terminal.

La mise à jour devrait provenir de l’annonce

Comme nous l’avons mentionné, Sony n’a pas donné de détails clairs sur la date d’arrivée de la mise à jour, nous devrons donc encore attendre pour savoir si nous l’avons déjà disponible ou non.

Initialement, et suivant la philosophie des autres fabricants, la mise à jour devrait maintenant arriver de manière échelonnée et progressive, en commençant par quelques pays et en atteignant le monde entier.