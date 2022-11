PICKASO fête la sixième édition de son app party en salle comble

Si vous vous consacrez au développement ou à la commercialisation d’applications, c’est votre événement.

Avec cette année, six. PICKASO, la principale agence ASO et de marketing d’applications en France, vient d’organiser la sixième édition d’ORGANIC, un festival d’applications, de présentations et de mise en réseau pour les professionnels du secteur.

L’édition de cette année, qui s’est tenue le jeudi 27 octobre dernier, a réuni plus de 250 professionnels du marketing des applications mobiles et des jeux, qui ont pu profiter de différentes présentations et de tables rondes avec des questions ouvertes. Bref, un super petit congrès gratuit destiné à aider les développeurs de toutes tailles à valoriser leurs créations mobiles.

Pleine capacité pour le BIO 2022

Après 3 ans sans que l’événement se tienne, PICKASO a réussi à rassembler plus de 250 participants à Barcelone sous l’aile de sponsors tels que AppsFlyer, Huawei ou Raiola Networks. Tous ont pu profiter de différentes présentations axées sur les différentes stratégies de monétisation et de publicité des applications mobiles, que ce soit via TikTok, la plateforme publicitaire de Huawei ou les événements in-app d’Apple.

Après les discussions, la fête de l’application s’est poursuivie avec une série de tables rondes sur la croissance mobile, au cours desquelles, outre le PDG de PICKASO, Daniel Peris, Irene Vaquero de Gelt, Gaston Rendelstein d’Apps Flyer, Beatriz Pérez d’Adevinta, Álvaro Zapatero de Google et Dani Calle de Huawei.

Enfin, après la partie « sérieuse » du ORGANIC, tous les participants ont discuté et échangé leurs expériences lors de la soirée post-événement, l’occasion tant pour les petits développeurs que pour les marketeurs du monde des apps de s’initier au métier tout en s’amusant.

