Faites-vous beaucoup de shopping en ligne ? La nouvelle fonctionnalité de Gmail est parfaite pour vous

Oubliez l’utilisation d’applications pour suivre vos envois : le nouveau Gmail le fera pour vous.

Petit à petit, Gmail ajoute de plus en plus de fonctions et d’outils qui font que l’application n’est plus le simple gestionnaire de messagerie qu’elle était au début. Son 18e anniversaire a apporté un grand nombre de nouvelles fonctionnalités au service, et Google veut continuer à l’améliorer grâce à des utilitaires qui servent à simplifier la vie des utilisateurs.

Le dernier arrivé est parfait pour toutes les personnes qui effectuent habituellement des achats en ligne et qui souhaitent suivre les expéditions de leurs produits. Comme Google lui-même l’a signalé via son blog, Gmail sera désormais responsable du suivi des envois pour montrer à l’utilisateur la progression de ses colis.

Gmail suivra les envois de produits pour vous

Selon Google, la fonction sera disponible dans les prochaines semaines et apparaîtra dans les e-mails liés à l’achat de produits. En haut, une boîte sera affichée qui montrera le processus que l’envoi a suivi jusqu’à présent, ainsi que des informations sur sa livraison.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent d’abord l’activer. Google explique que, prochainement, un avis apparaîtra en haut de la boîte de réception des e-mails, à partir duquel vous pourrez activer le suivi des produits achetés. Dans un premier temps, oui, cette fonction ne sera disponible qu’aux États-Unis, même si on s’attend à ce qu’elle finisse par atteindre le reste des régions au fil du temps.

Une autre fonction intéressante est la possibilité de notifier les commandes qui ont été retardées. Il arrivera dans les mois à venir, et grâce à lui, Gmail pourra déterminer si un colis est en retard pour avertir l’utilisateur, renvoyant le courrier lié à la commande en haut de la boîte de réception.