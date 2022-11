Le prochain haut de gamme de Motorola est filtré : écran OLED, taux de rafraîchissement de 144 Hz et 18 Go de RAM

Ce qui sera le prochain haut de gamme de Motorola pour le marché asiatique a été presque complètement divulgué. On vous dit ici.

À la fin de l’année dernière, Motorola a officiellement présenté son Edge X30, devenant ainsi le premier mobile à monter un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ce téléphone était livré avec des spécifications qui en faisaient un haut de gamme attrayant, avec lequel la société de téléphonie historique I espérait se remettre sur les rails.

Eh bien, son successeur a été divulgué presque complètement comme nous l’avons appris grâce à Phone Arena. Des images de l’appareil ont fuité sur le site du certificateur chinois TENAA, ainsi qu’une liste de spécifications très complète que nous allons détailler tout à l’heure.

Voici le Motorola Edge X40

Selon la fuite, le Motorola Edge X40 sera alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Encore une fois, Motorola serait la première usine à révéler et lancer un téléphone avec un SoC de nouvelle génération. Il est également question qu’il inclura un écran OLED légèrement incurvé de 6,67 pouces, qui aura une résolution de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Quant à ses dimensions et son poids, on dit que ce terminal pèsera 196 grammes et mesurera 161,3 x 73,9 x 8,5 mm. C’est une légère différence par rapport au Motorola Edge X30. Avec ce modèle, il partage également une disposition similaire de ses caméras.

Et attention car les chiffres de stockage et de RAM ne sont pas négligeables. On parle de 18 Go de RAM et de 512 Go de mémoire interne, ce qui placerait l’Edge X40 comme une véritable bête en termes de performances et de capacité.

Il est important de noter que le Motorola Edge X30 a été lancé en dehors des marchés asiatiques sous un nom différent ; Motorola Edge +. Il est possible que la même chose se produise avec ce terminal ; qu’ils prennent le Motorola Edge X40 comme base et qu’il est ensuite renommé globalement.

En supposant que le téléphone rebaptisé partage les spécifications avec le Edge X40, ce sera une amélioration par rapport au modèle de cette année. La pièce qui fera la différence, cependant, sera le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.