Les jeux Android pour PC sont maintenant disponibles dans plus de pays

Très bientôt, vous pourrez jouer à vos jeux mobiles préférés sur votre PC, sans avoir besoin d’un émulateur.

Plus tôt cette année, Google a officialisé l’arrivée des jeux Android sur les PC Windows via Google Play Games. Et au cours des derniers mois, nous avons vu comment l’initiative s’est étendue à travers différents pays.

Maintenant, Google vient d’annoncer que les jeux Android pour PC sont désormais disponibles dans plus de régions du monde, tout en confirmant que, très bientôt, il sera possible de jouer aux meilleurs jeux Android sur n’importe quel PC.

Google Play Games pour Windows arrive au Mexique, aux États-Unis, au Brésil et dans d’autres pays

Au total, il y a huit nouveaux pays dans lesquels Google Play Games pour Windows est disponible aujourd’hui pour la première fois : il s’agit du Brésil, du Canada, de l’Indonésie, des États-Unis, du Mexique, des Philippines, de la Malaisie et de Singapour. Jusqu’à présent, cette plateforme n’était disponible qu’en Australie, à Hong Kong, en Corée du Sud, à Taïwan et en Thaïlande, donc à ce jour, il y a treize pays où elle peut être jouée.

Ceux qui veulent commencer à jouer peuvent le faire en téléchargeant simplement l’application Windows fournie par Googole sur le site Web de Play Games. Une fois installé sur le PC, il sera possible d’accéder à 85 jeux Android différents.

Il y a quelques exigences minimales que les PC doivent respecter afin d’offrir une expérience de jeu satisfaisante. Selon Google, il nécessite un processeur quad-core, un GPU Intel UHD 630 ou équivalent, une version de Windows 10 ou supérieure et 8 Go de RAM avec 10 Go de stockage SSD disponible.

Pour l’instant, la plate-forme est toujours en phase bêta et Google prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités avant son déploiement mondial. Pour cette raison, les joueurs sont invités à partager leurs avis et suggestions dans le but d’améliorer le service.