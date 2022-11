Snapdragon 8 Gen1, 120 Hz, Amoled et 5G : une bête brune qui touche le fond

Le POCO F4 GT 5G peut être à vous pour moins cher que vous ne le pensiez, c’est la prime haut de gamme la moins chère du marché.

POCO l’a encore fait, il a lancé un smartphone haut de gamme à un prix très bon marché, mais avec un changement par rapport aux POCO F3 et F4 : cette fois, nous avons un haut de gamme premium, avec des matériaux haut de gamme et un matériel exceptionnel . Le POCO F4 GT 5G peut être à vous pour seulement 549,99 379 euros sur AliExpress Plaza, pour célébrer le 11.11 jusqu’au 13 novembre en utilisant le code SDXES12.

Nous l’avons comparé avec d’autres magasins et nous devons dire que celui d’AliExpress est la meilleure chance que vous aurez d’obtenir cette bête à un prix aussi bas. Vous l’avez sur Amazon pour 489 euros et sur le site Xiaomi pour 499,99 euros. Obtenez cette merveille de POCO, qui sera bientôt mise à jour vers Android 13.

POCO F4 GT 5G (8/128 Go)

Achetez le POCO F4 GT avec la plus grande remise

Il existe de nombreuses raisons d’acheter ce POCO F4 GT 5G en ce moment, mais je voudrais vous parler de celles qui pourraient être décisives pour moi dans la décision de l’acheter. Et c’est qu’aujourd’hui, il n’y a pas de smartphones haut de gamme premium aussi bon marché que celui-ci, vous pouvez trouver le prochain au prix du double. Son corps est fini en alliage de verre et d’aluminium, avec une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 210 grammes.

La puissance de ce POCO F4 GT 5G est donnée par le tout-puissant Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm, un processeur 4 nm qui fonctionne à 3 GHz et qui s’associe au GPU Adreno 730. D’autre part, nous avons 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne UFS 3.1 non extensible. Vous avez la version 12/256 Go pour un prix un peu plus élevé si vous êtes intéressé. La performance globale de ce mobile est de Honor Roll, atteignant un score Antutu de 1 035 000 points.

Vous pouvez acheter un haut de gamme haut de gamme pour très peu d’argent et mis à niveau.

L’écran Amoled occupe 86% de la face avant de l’appareil avec sa taille de 6,67″. Nous avons une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10 +, une protection Gorilla Glass 7 Victus et un verre incurvé 3D sur le Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté et nous avons un système audio JBL avec 4 haut-parleurs qui ont un son scandaleux.Une LED de notification colorée accompagne l’écran en haut.

Sur son dos, nous avons une triple caméra composée d’un capteur principal Sony de 64 MP f/1.73, d’un grand angle de 8 MP avec une amplitude de 120° et d’un simple objectif macro de 2 MP. Nous n’avons pas le meilleur appareil photo sur le marché, mais il peut se débrouiller remarquablement bien dans la plupart des situations. Nous pourrons enregistrer en 4K et au ralenti à 960 fps. Sa lentille frontale Sony de 20 MP se défend remarquablement.

Sa batterie de 4 700 mAh est suffisante pour nous offrir 2 jours d’utilisation. La charge rapide jusqu’à 120 W nous donnera 100% de l’énergie en moins de 25 minutes en toute sécurité. Nous avons des boutons dédiés au jeu d’un côté comme déclencheurs, donc avec cette puissance, cet écran, ce son et ce corps nous profiterons des jeux comme s’il s’agissait d’une Nintendo Switch. Dans la section connectivité, nous avons 5G, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM et infrarouge.

