WhatsApp est mis à jour en grand : les communautés, les sondages et plus de nouvelles arrivent

Mark Zuckerberg lui-même a été chargé d’annoncer toutes les nouvelles qui arrivent sur l’application de messagerie.

Une nouvelle mise à jour est en route vers WhatsApp, et c’est l’une des plus importantes. L’application de messagerie la plus utilisée au monde reçoit enfin certaines des nouveautés que ses utilisateurs attendaient depuis plusieurs mois, dont les nouvelles « Communautés ».

C’est le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui a officialisé la nouvelle qui est sur le point d’atteindre WhatsApp avec sa nouvelle version. Zuckerberg assure que les modifications seront disponibles pour tous les utilisateurs de l’application à partir d’aujourd’hui.

Les communautés débarquent enfin sur WhatsApp

Sans aucun doute, les communautés sont l’un des changements les plus attendus par les utilisateurs de WhatsApp ces derniers mois. Il s’agit d’une version légèrement différente des chaînes Telegram, où les membres intéressés par le même sujet peuvent rejoindre et profiter d’outils qui ne sont pas disponibles dans les groupes « normaux », comme la possibilité de créer des sous-groupes, d’avoir plusieurs fils de discussion, de faire des annonces et Suite.

L’onglet Communautés apparaîtra dans la barre en haut de la page de discussion. À partir de là, il sera possible de créer une nouvelle communauté ou d’ajouter des groupes à une communauté existante.

WhatsApp explique que les communautés ont un cryptage de bout en bout et sont donc plus sécurisées que les alternatives fournies par d’autres services.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui débarque aujourd’hui sur WhatsApp. L’entreprise en a également profité pour officialiser l’arrivée des sondages dans les chats. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, il est possible de créer des sondages pour recueillir des votes sur divers sujets.

En revanche, les appels vidéo peuvent désormais compter jusqu’à 32 participants, et les groupes augmentent leur limite à 1 024 participants.

WhatsApp a également profité de l’occasion pour rappeler d’autres nouvelles fonctionnalités qui ont récemment atterri sur WhatsApp, telles que la possibilité d’envoyer des fichiers d’une taille maximale de 2 Go ou la possibilité de supprimer les messages d’autres personnes d’un groupe lorsque nous avons l’autorisation d’administrateur.

Tous les changements seront apportés à l’application à partir d’aujourd’hui. Pour vous assurer de ne manquer aucun changement, nous vous recommandons de télécharger la dernière version de WhatsApp sur votre mobile.