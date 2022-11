Sony annonce officiellement Android 13 pour Xperia 1 IV et Xperia 5 IV

Android 13 est la dernière version du système d’exploitation du téléphone Android. La mise à jour est maintenant disponible pour la plupart des téléphones phares. Google a publié Android 13 il y a environ deux mois et depuis lors, certains appareils ont déjà reçu la mise à jour. Et d’autres appareils rejoindront la liste dans les mois à venir.

Après une courte attente, Sony a enfin annoncé la mise à jour Android 13 pour deux de ses derniers téléphones ; Xperia 1 IV et Xperia 5 IV. Sony ne connaît pas bien les mises à jour rapides, mais comme nous le savons, Sony ne prend pas beaucoup de temps pour publier des mises à jour pour les appareils éligibles. Est-ce que Sony va améliorer la vitesse de mise à jour, nous devons attendre et voir.

L’un des grands avantages de Sony est le petit nombre d’appareils à prendre en charge. Si vous ne savez pas si votre téléphone Xperia est éligible pour Android 13 ou non, vous pouvez consulter cette liste. Il est basé sur la politique de mise à jour officielle de Sony.

Le Xperia 1 IV et le Xperia 5 IV sont les deux premiers téléphones à recevoir bientôt la mise à jour s’ils ne l’ont pas déjà fait. Sony a officiellement annoncé Android 13 pour le Xperia 1 IV et le Xperia 5 IV via son Canal Facebook.

Malheureusement, d’autres détails sont encore inconnus. De plus, jusqu’à présent, personne n’a partagé s’il avait reçu la mise à jour. Nous supposons donc qu’il a été annoncé maintenant, mais le déploiement commencera plus tard dans quelques jours. Et si vous avez reçu la mise à jour, n’hésitez pas à la partager avec nous dans la section commentaire ou tag @Netcost-security.fr dans votre tweet.

Si vous avez un téléphone Xperia éligible à la mise à jour Android 13, vous pouvez vous attendre à de nombreuses améliorations par rapport à Android 12 ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités. Faites-nous savoir votre fonctionnalité préférée d’Android 13 une fois que vous aurez reçu la mise à jour.

La mise à jour Android 13 apporte la prise en charge du matériel que vous concevez aux icônes d’applications tierces, par option de langue d’application, un presse-papiers amélioré, des améliorations de la sécurité et de la confidentialité, et bien plus encore. Par ailleurs, vous pouvez vous attendre à un correctif de sécurité Android mis à jour, sinon le dernier.

Si vous êtes un utilisateur Xperia 1 IV ou Xperia 5 IV, vous recevrez la notification de mise à jour OTA sur votre téléphone. Si, pour une raison quelconque, la notification OTA ne fonctionne pas sur votre téléphone, vous pouvez vérifier manuellement les mises à jour à partir des paramètres à certains intervalles de temps.

Et le plus important est toujours de faire une sauvegarde des données importantes avant de mettre à niveau votre appareil et de le charger à au moins 50 %.

