Pourquoi la confidentialité et la sécurité en ligne sont essentielles pour les appareils Apple au travail

On pourrait faire valoir que l’endroit le plus dangereux est sur Internet. Les gens sont confrontés chaque jour à plus de menaces de sécurité en accédant à des e-mails et en naviguant sur Internet qu’en faisant quoi que ce soit d’autre.

Les e-mails de phishing, les logiciels malveillants, les escroqueries, l’usurpation d’identité et le suivi ne sont que quelques-uns des risques auxquels nous sommes tous confrontés au quotidien, et ils proviennent tous du même endroit : Internet.

Apple ouvre la voie en termes de grandes entreprises technologiques engagées dans la protection des internautes contre ces menaces. De la fourniture des systèmes d’exploitation les plus sécurisés disponibles pour une utilisation professionnelle à l’application de règles de confidentialité strictes parmi les entreprises technologiques, en choisissant simplement d’utiliser un appareil Apple, les entreprises sont déjà mieux placées pour se protéger contre les risques en ligne.

Cependant, Apple ne peut pas faire grand-chose pour protéger les utilisateurs. Même avec les points de terminaison les plus sécurisés disponibles pour les utilisateurs professionnels, les appareils d’Apple fonctionnent toujours sur Internet ouvert. Les gens se connectent à des réseaux Wi-Fi ouverts. Les personnes accèdent à des sites Web qui peuvent tenter de définir des cookies à des fins de suivi. Ils se connectent à des services cloud qui stockent et traitent des données sensibles. Les utilisateurs de Mac peuvent télécharger des applications à partir de n’importe quel site Web, ce qui donne aux pirates des moyens d’infiltrer des logiciels malveillants sur un appareil professionnel.

De ce fait, comme pour tout appareil connecté, les produits Apple restent vulnérables aux risques en ligne. C’est juste la réalité de l’utilisation d’appareils sur le Web ouvert.

De manière générale, les risques en ligne peuvent être classés en trois grandes catégories :

Risques liés à la confidentialité

La confidentialité en ligne devrait être une priorité pour tout le monde, et elle devrait être un sujet de conversation pour tous les propriétaires d’entreprise dans tous les secteurs, même en dehors de ceux qui travaillent dans la technologie.

En quelques années seulement, nos mentalités concernant la confidentialité et la sécurité des données ont changé, nous sommes passés de ne même pas être conscients que nos données étaient capturées par ces applications et sites Web « gratuits » juste pour être utilisées de manière malveillante ou commercialisées plus tard, à un état d’esprit où les utilisateurs se battent littéralement pour leur vie privée, ferment des profils de médias sociaux et ont un impact matériel sur les entreprises dont les modèles commerciaux sont basés sur le suivi.

Cependant, il existe encore de nombreuses façons de suivre l’activité des utilisateurs en ligne, et lorsque l’utilisateur est également un employé au travail, les risques sont encore plus critiques. Les hôtels, les aéroports, les cafés et même les fournisseurs de services Internet peuvent (et sont peut-être) suivre chaque site Web visité par les utilisateurs et essayer de transformer ces informations en informations pouvant être explorées ou vendues pour des revenus supplémentaires.

Cela entraîne d’autres risques de sécurité pertinents si l’on considère que les réseaux peuvent également être utilisés par des agents malveillants essayant d’obtenir des informations sur les entreprises. Ils peuvent être assis, se renseigner sur les solutions de l’entreprise qui sont utilisées, les sites Web consultés et bien plus encore. Ensuite, ils peuvent utiliser ces informations plus tard dans le cadre d’une attaque ciblée.

La seule protection contre ces risques est de rendre toutes les activités en ligne sur les appareils de travail totalement protégées afin que personne ne puisse voir à quels sites Web on accède. Une façon d’y parvenir consiste à utiliser un VPN, mais cette approche s’accompagne normalement de compromis tels qu’une faible vitesse Internet, des connexions instables et la nécessité de toujours se rappeler de se connecter avant de commencer une tâche.

Une meilleure solution pour les entreprises utilisant des appareils Apple consiste à appliquer des résolveurs DNS cryptés. En termes simples, le DNS crypté cachera les sites Web auxquels un appareil spécifique accède à quelqu’un qui inspecte le trafic réseau. Lorsqu’il est combiné avec des capacités de filtrage, il peut également offrir une protection puissante contre les services en ligne utilisés pour le suivi en ligne. De plus, étant donné que le DNS crypté peut être appliqué directement sur le système d’exploitation, il protégera l’appareil quel que soit l’endroit où se trouve l’appareil et le réseau connecté.

Les versions actuelles d’iOS, d’iPadOS et de macOS prennent toutes en charge les solutions DNS cryptées afin que les entreprises puissent en profiter immédiatement. Cependant, il est important de sélectionner un fournisseur spécialisé sur les appareils Apple afin que le DNS crypté puisse être correctement appliqué sur chaque appareil de travail sans nécessiter d’action manuelle de la part de l’utilisateur final et sans risque de générer un impact sur l’utilisation régulière de l’appareil par des employés.

Risques de conformité

Rester conforme aux réglementations gouvernementales, aux lois applicables et aux politiques internes sur un environnement informatique distribué est un défi de taille pour les administrateurs informatiques et les professionnels de la sécurité des informations. Beaucoup peuvent se demander comment puis-je m’assurer que les employés n’utilisent pas d’appareils de travail pour accéder à du contenu en ligne illégal ou à des sites Web qui enfreindraient les politiques internes ? Comment puis-je garantir que les employés n’utilisent pas l’appareil appartenant à l’entreprise pour télécharger du contenu piraté ?

Tous ces comportements, bien qu’exécutés par l’employé, peuvent générer des risques et des responsabilités pertinents pour les entreprises car ils ont été exécutés à l’aide d’appareils d’entreprise. Par conséquent, les entreprises doivent s’assurer que les employés évitent le piratage en ligne, les contenus inappropriés et tout ce dont l’entreprise a besoin pour se conformer.

La seule façon d’y parvenir est d’appliquer une solution de filtrage Web sur tous les appareils de travail qui fonctionnera bien sur les appareils Apple et sera appliquée en permanence, quelle que soit l’action de l’utilisateur final. Encore une fois, il est fortement recommandé de sélectionner des solutions spécialement conçues pour les appareils Apple. Grâce à ces solutions, les administrateurs informatiques sont en mesure d’automatiser complètement le déploiement, l’application et la maintenance du filtrage Web à distance. Les meilleurs fournisseurs offriront de puissants filtres prêts à l’emploi et utiliseront l’IA pour la catégorisation des sites Web, afin que les entreprises puissent filtrer n’importe quelle catégorie de sites Web et personnaliser entièrement le filtrage Web nécessaire.

Risques de sécurité

Nous avons commencé cet article en déclarant que de nos jours, l’endroit le plus dangereux où vous pouvez être est Internet. Les menaces sont partout et de nouvelles méthodes pour inciter les utilisateurs à cliquer sur des liens malveillants sont inventées chaque jour. En plus de cela, Internet se développe à un rythme extrêmement rapide, ajoutant quotidiennement des dizaines de milliers de nouveaux domaines et sites Web. Il est donc très difficile de distinguer ce qui est sûr de ce qui est une menace.

Le mieux que les entreprises puissent faire pour protéger leurs terminaux et leurs employés contre les menaces en ligne est de mettre en place une puissante solution de sécurité en ligne.

Les bonnes solutions tirent parti de l’intelligence artificielle pour analyser quotidiennement des millions de sites Web à la recherche de risques de sécurité et, en fonction des résultats, bloquer tout accès aux domaines identifiés comme étant utilisés pour des activités malveillantes, notamment la fraude, la distribution de logiciels malveillants, le phishing, les URL de spam, les logiciels espions et autres. De plus, des solutions sophistiquées permettront aux administrateurs informatiques de bloquer des domaines en fonction d’autres éléments tels que l’âge du domaine et le pays d’hébergement.

Une fois de plus, il est très important de sélectionner une solution spécialisée dans les appareils Apple, afin que les menaces qui ciblent spécifiquement les appareils Apple, telles que les points de distribution de logiciels malveillants macOS, soient prioritaires dans le cadre des efforts de recherche en sécurité et de la formation à l’intelligence artificielle.

Maintenant qu’il est clair à quel point les risques en matière de confidentialité, de conformité et de sécurité sont importants pour permettre aux employés de naviguer librement sur Internet sans aucune protection, discutons de la manière de sélectionner la meilleure solution pour votre flotte Apple.

Lors de l’évaluation et de la sélection de votre fournisseur de sécurité en ligne pour vos appareils Apple utilisés au travail, certaines exigences sont très critiques :

1. Spécialisation dans les appareils Apple : la première chose à considérer est de savoir si la solution est spécialisée pour les appareils Apple. Tout, depuis la conception et le développement de la solution, les méthodes d’installation et d’application, et les connaissances sur les menaces en ligne spécifiques pour chaque système d’exploitation, sont très différents entre les appareils Apple et les appareils exécutant d’autres systèmes d’exploitation, comme Windows. Il est toujours recommandé d’éviter les solutions multiplateformes génériques qui « fonctionnent également sur les appareils Apple ». Ces fournisseurs desservent normalement plus d’appareils exécutant d’autres systèmes d’exploitation qu’Apple, ce qui leur donne par conséquent la priorité aux autres systèmes d’exploitation.

2. Déploiement de la sécurité en ligne sans contact : quel est l’intérêt de trouver une excellente solution si vous ne pouvez pas l’installer à grande échelle ? Une bonne solution aura des flux de déploiement optimisés qui permettent aux entreprises d’installer et d’authentifier à distance et automatiquement des produits sur chaque appareil sans aucune interaction de l’utilisateur. Ceci est très important, sinon l’entreprise devra toujours s’appuyer sur des actions manuelles de l’utilisateur final pour s’assurer que les appareils sont sécurisés. Tout le monde dans l’informatique sait qu’une bonne partie des utilisateurs finaux oublieront de configurer et d’activer les solutions de sécurité, tandis que d’autres les éviteront exprès pour pouvoir utiliser librement l’appareil. Dans les deux cas, le résultat est que les employés et l’entreprise ne seront pas protégés.

3. Application automatisée : comme pour le déploiement, il est également très important que la solution ne puisse pas être désactivée ou supprimée par l’utilisateur final. Il existe de nombreuses excuses bien connues que les utilisateurs finaux fournissent pour justifier la désactivation des outils de sécurité de leurs appareils. Certains diront qu’ils ont essayé d’accéder à un site Web et qu’il a été bloqué, ils ont donc désactivé l’outil pour y accéder (oui, cela arrive tout le temps). D’autres diront qu’une mise à jour du système d’exploitation l’a désactivé, ou utiliseront simplement l’excuse « maître » de dire que la solution a un « bug ». Encore une fois, peu importe la raison pour laquelle une solution de sécurité ne fonctionne pas. La seule chose qui compte, c’est que s’il ne fonctionne pas, il ne protège pas. Assurez-vous donc que la solution sélectionnée est capable de s’appliquer automatiquement et que l’utilisateur final ne peut pas simplement la désactiver ou la désinstaller.

4. Intégration avec votre Apple MDM pour l’isolation des appareils : les appareils compromis ou non conformes doivent être automatiquement isolés, afin qu’ils ne puissent pas contaminer d’autres appareils et ressources de l’entreprise. Disposer d’un moyen automatisé de collecter des informations relatives à l’activité en ligne de chaque appareil et d’automatiser les actions pour corriger ou isoler les appareils concernés est une fonctionnalité indispensable. Assurez-vous que la solution que vous sélectionnez peut être intégrée à une solution Apple MDM afin que les événements provenant de votre solution de sécurité en ligne puissent être utilisés pour automatiser des actions via le MDM.

5. Grande échelle : les solutions de sécurité en ligne interviendront normalement sur toute l’activité en ligne d’un appareil, et pas seulement sur les sites Web que l’utilisateur ouvre manuellement lors de l’utilisation du navigateur. Pour cette raison, le volume d’activité exigé de la solution de sécurité en ligne est énorme et tout problème de performance mineur entraînera des impacts matériels sur l’utilisation de chaque appareil, d’une navigation en ligne lente à une interruption totale de l’utilisation d’Internet, affectant les employés et l’entreprise. D’un autre côté, la mise à l’échelle des applications et de l’infrastructure est un processus difficile pour les nouvelles entreprises de sécurité en ligne, et cela ne peut être fait correctement que pendant la progression du nombre d’appareils protégés.

Au cours du voyage de 10 000 à 1 000 000 d’appareils protégés, le nouveau fournisseur de sécurité en ligne devra probablement repenser et réimplémenter les aspects matériels de la solution et de l’infrastructure. Pendant ce temps, on s’attend à ce que les utilisateurs finaux subissent des perturbations douloureuses. Pour cette raison, renseignez-vous toujours auprès de votre fournisseur sur l’ampleur de ses opérations afin de vous assurer qu’il est prêt à gérer un grand nombre d’appareils sans perturber vos employés et votre entreprise. Une bonne référence ici est la marque de 1 million d’appareils gérés. À cette échelle, le fournisseur a probablement déjà relevé les principaux défis rencontrés avec la croissance et atteint la stabilité.

Les entreprises utilisant des appareils Apple au travail peuvent rechercher des produits intégrés pour la sécurité et la gestion spécialisés sur les appareils Apple. L’approche la plus moderne à cela s’appelle Apple Unified Platform.

Une plate-forme unifiée Apple intégrera différentes solutions spécialisées dans un seul produit, y compris des fonctionnalités conçues pour garantir la confidentialité, la sécurité et la conformité en ligne sur les appareils Apple.

Mosyle, un leader de l’approche Apple Unified Platform, propose une solution de confidentialité et de sécurité DNS cryptée dans le cadre de Mosyle Fuse, une plate-forme unifiée Apple qui intègre le MDM spécifique à Apple, la sécurité des terminaux, la sécurité en ligne, la gestion des identités et la gestion des applications pour les entreprises.

La solution Encrypted DNS Privacy & Security de Mosyle est la seule solution de sécurité en ligne avec un MDM Apple uniquement intégré nativement, permettant un niveau d’automatisation, d’efficacité et de performance qui ne peut être égalé par des solutions multiplateformes autonomes.

Donc, si vous utilisez des appareils Apple au travail et que vous n’appliquez pas encore de solution de sécurité en ligne, c’est quelque chose que vous devriez régler bientôt. Les coûts peuvent être vraiment abordables et les avantages dépassent de loin l’investissement.

Crédit image : Pexels

