Huawei lance la première montre connectée "amovible" du monde : voici la Watch GT Cyber

La nouvelle smartwatch de Huawei ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant.

Huawei possède l’un des catalogues de smartwatch les plus variés de toute l’industrie. De temps en temps, nous assistons à la présentation d’un nouveau modèle de l’entreprise, comme la récente Huawei Watch GT 3 Pro ou Huawei Watch GT 3 SE. La marque vient de dévoiler sa smartwatch la plus originale à ce jour.

Son nom est Huawei Watch GT Cyber, et elle a la particularité d’être la première smartwatch « détachable » du marché.

Huawei Watch GT Cyber, toutes les infos

La montre en question ressemble aux autres montres connectées du marché : elle dispose d’un écran OLED circulaire en couleur, d’une couronne rotative qui permet d’interagir avec l’interface et de diverses fonctions de surveillance de la santé et de l’activité.

La chose vraiment curieuse est que, comme s’il s’agissait d’un bracelet intelligent dans le style Xiaomi Smart Band, le « noyau » de la montre peut être facilement retiré du boîtier et du bracelet, de sorte qu’il est possible de changer l’apparence du regarder complètement.

Contrairement à d’autres montres, où seul le bracelet peut être retiré, sur la GT Cyber ​​​​l’écran, le processeur et diverses puces, capteurs et batterie sont intégrés dans le noyau, mais le boîtier et le bracelet peuvent être retirés pour choisir d’autres options que Huawei lui-même met en vente. En ce sens, il existe différentes configurations, certaines plus sportives et d’autres plus axées sur l’offre d’une apparence luxueuse.

Indépendamment des différents styles, la Huawei Watch GT Cyber ​​​​a un écran de 1,32 pouces avec une résolution de 466 × 466 pixels et son corps est en acier inoxydable 316L. Il inclut la prise en charge du GPS, du NFC et du Bluetooth, et intègre un microphone et un haut-parleur.

En termes de fonctions de surveillance de la santé et de l’activité, la montre est compatible avec plus de 100 modes sportifs différents et dispose de la technologie TruSeen 5.0+ pour la lecture de la fréquence cardiaque et la surveillance du sommeil.

Son prix démarre à partir de 1288 yuans en Chine, soit environ 178 euros pour changer. Il peut désormais être acheté via la boutique en ligne officielle de la marque.