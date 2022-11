Le MediaTek Dimensity 9200 a déjà une date de présentation : le constructeur chinois montre sa nouvelle bête

MediaTek s’apprête à dévoiler son nouveau pari pour le haut de gamme quelques mois après avoir présenté son Dimensity 9000+.

Qualcomm et MediaTek ont ​​du mal dans le domaine des processeurs depuis un certain temps. Les deux sociétés sont des concurrents directs, et toutes deux sont chargées de fournir le cerveau de tous les téléphones Android, avec un accent particulier sur le haut de gamme.

C’est précisément dans ce secteur que l’on se rend compte que la concurrence est égale et de haut niveau. Nous avons même vu des fabricants utiliser les deux processeurs de manière interchangeable, comme ASUS l’a fait avec son ROG Phone 6D (avec MediaTek SoC) et avec les ROG Phone 6 et 6 Pro (avec Qualcomm SoC).

Maintenant, des mois après avoir présenté le MediaTek Dimensity 9000+, le fabricant est prêt à nous montrer sa nouvelle bête haut de gamme.

Le Dimensity 9200 arrivera la semaine prochaine

Le 8 novembre a été la date choisie par MediaTek, comme le rapporte GSMArena, ce qui permettra au constructeur taïwanais de devancer de quelques jours Qualcomm et son Snapdragon 8 Gen 2 (l’offre de Qualcomm arrivera mi-novembre).

C’est à cette date, comme nous l’avons dit, que MediaTek devrait présenter son nouveau processeur. Pour l’instant, il a été révélé que le nom envisagé est Dimensity 9200, mais il n’est pas encore confirmé selon la source.

En ce qui concerne les performances, les références qui ont été vues jusqu’à présent parlent d’une augmentation de 26% par rapport au MediaTek Dimensity 9000. Apparemment, le processeur aura un noyau principal Cortex-X3 qui est déjà capable d’améliorer performances de 25 %.

Concernant la partie graphique, le GPU qui accompagnera ce nouveau processeur sera un Immortalis-G715 avec prise en charge du ray tracing. Les premiers benchmarks qui ont été effectués sur celui-ci parlent d’être plus puissant que l’Apple A16 Bionic.

Nous serons attentifs au cas où d’autres détails seraient révélés dans les prochains jours. Cependant, le 8 novembre, nous laisserons des doutes.