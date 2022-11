Android Auto cesse de fonctionner sur certains téléphones

Certains smartphones Android ne prennent plus en charge Android Auto après la dernière mise à jour de l’application.

Si vous pensiez que pour pouvoir utiliser Android Auto dans votre voiture, il suffisait d’avoir un modèle de véhicule compatible, vous vous trompiez. Selon le mobile dont vous disposez, très prochainement vous pourriez rester sans pouvoir utiliser la version d’Android pour véhicules. Surtout si vous avez un smartphone avec une ancienne version d’Android.

C’est du moins ce qu’ils indiquent sur le portail 9to5Google, où ils ont signalé les avertissements de certains utilisateurs qui possèdent des smartphones qui n’ont pas été mis à jour vers les versions les plus récentes d’Android, et qu’ils ne peuvent pas utiliser Android Auto dans leurs voitures , en raison de l’incompatibilité des nouvelles versions de l’application Android Auto avec vos appareils.

Certains mobiles vont cesser d’être compatibles avec Android Auto

La nouvelle ne devrait pas surprendre, étant donné qu’au début de l’année, la société avait déjà averti de la fin du support d’Android Auto sur les téléphones mobiles avec des versions antérieures à Android 8 Oreo. Cependant, ce n’est que maintenant que les premiers changements ont commencé à se produire.

Certains utilisateurs de mobiles Android dotés d’anciennes versions du système d’exploitation reçoivent des avertissements lorsqu’ils tentent d’exécuter Android Auto en connectant l’appareil à leur véhicule. Cet avis indique qu’il est nécessaire d’installer une nouvelle version de l’application.

Le problème est que cette version n’est compatible qu’avec les versions Android 8 et supérieures. Par conséquent, les personnes qui ont un mobile avec Android 6 ou Android 7 n’ont pas la possibilité d’installer la nouvelle version, ni de continuer à utiliser Android Auto dans leur voiture.

En tenant compte des dernières données de distribution d’Android, nous savons que les utilisateurs de versions d’Android antérieures à Oreo représentent 15 % de tous les utilisateurs de la plateforme. De ce pourcentage, on ne sait pas combien d’utilisateurs utilisent Android Auto quotidiennement.

Quoi qu’il en soit, c’est la première fois en presque dix ans d’existence d’Android Auto que Google augmente les exigences techniques minimales pour pouvoir faire fonctionner Android Auto dans un véhicule via un mobile. Il était clair que, tôt ou tard, cela allait arriver, et la seule solution est de changer de mobile ou de mettre à jour la version Android en utilisant des méthodes non officielles.