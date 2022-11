La dernière innovation commerciale d’Elon pour Twitter consiste à facturer 8 $/mois pour la vérification et d’autres avantages

Le milliardaire Elon Musk est devenu propriétaire et PDG de Twitter la semaine dernière après une longue saga entre lui et l’entreprise. Maintenant qu’il est en charge du réseau social, l’une de ses premières commandes a été de refondre complètement le programme de vérification des comptes. Mardi, Musk a confirmé que n’importe qui pourra obtenir une « coche bleue » ainsi que d’autres avantages pour 8 $ par mois.

La vérification Twitter sera désormais disponible sous forme d’abonnement payant

Les projets de Musk de facturer la vérification de compte via l’abonnement Twitter Blue ont été révélés pour la première fois par un rapport lundi. Cependant, le rapport affirmait que cela coûterait aux utilisateurs 20 $ par mois. Dans un nouveau tweet sur son compte personnelle nouveau PDG de Twitter a confirmé que la vérification et les autres avantages de Twitter Blue coûteront 8 $ par mois.

Le programme de vérification de Twitter est actuellement limité aux personnes publiques telles que les célébrités, les créateurs, les journalistes et les politiciens. Cependant, Musk a toujours été contre cette idée, car il pense que tous les utilisateurs devraient pouvoir vérifier que leurs comptes sont légitimes.

Dans le même tweet, Musk a critiqué le programme actuel en le qualifiant de « système de seigneurs et de paysans ». Il a également révélé qu’en plus de la coche bleue, les abonnés Twitter Blue auront également la priorité dans les réponses et la recherche pour « vaincre le spam », ainsi que la possibilité de publier de longues vidéos et audios. Les abonnés bleus verront également beaucoup moins de publicités sur Twitter, selon Musk.

L’une des préoccupations concernant le changement du programme de vérification de Twitter est que l’abonnement Blue n’est disponible que dans quelques pays. Bien que Musk n’ait pas fourni de détails sur son extension à d’autres régions, il a confirmé que le prix serait ajusté proportionnellement par pays pour garantir la « parité de pouvoir d’achat ».

Elon Musk veut tout changer sur Twitter

Depuis que Musk est devenu PDG de Twitter, il se passe beaucoup de choses dans l’entreprise. Par exemple, Twitter redevient une société privée sans actionnaires ni conseil d’administration. Il a également licencié des cadres supérieurs de l’entreprise, dont l’ancien PDG de Twitter Parag Agrawal et le directeur financier Ned Segal.

En tant que nouveau PDG, Musk a également ordonné aux managers de travailler 12 heures par jour, suspendu les politiques de modération du réseau social et interrompu les articles sans publicité de Twitter Blue. Il a également menacé de licencier la moitié des employés pour les amener à accepter ses demandes, qui consistent également à obliger les ingénieurs à lui montrer les codes sur lesquels ils ont travaillé.

Quant aux changements d’abonnement Twitter Blue, on ne sait pas quand ils seront mis à la disposition du public.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :