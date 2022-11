Ce site Web recueille des milliers de sonneries et c’est tout simplement génial

Si vous voulez essayer de nouvelles sonneries sur votre mobile, dans cette bibliothèque en ligne, vous trouverez des milliers de sons à télécharger gratuitement.

Votre mobile dispose de dizaines de sonneries par défaut parmi lesquelles vous pouvez choisir. Cependant, vous voudrez peut-être utiliser un son original qui vous permette de savoir à la seconde où c’est vous qui êtes appelé. Ne vous inquiétez pas car sur le site Web de Freesound, vous pouvez trouver des milliers de sonneries différentes et, mieux encore, vous pouvez les télécharger entièrement gratuitement.

Fondamentalement, il s’agit d’une bibliothèque en ligne de sons publiée sous la licence Creative Commons. Vous y trouverez des fragments audio, des enregistrements, des bips, des échantillons… Bref, une grande variété d’audios que vous pouvez utiliser tant que vous n’avez pas de but commercial. Si vous avez besoin de nouvelles sonneries et notifications pour votre mobile, chez Freesound, vous aurez le choix entre plusieurs.

Freesound, un site avec des milliers de sonneries gratuites

Une tonalité pour les appels téléphoniques, une autre pour les messages WhatsApp, une autre pour les messages Instagram privés… Vous pouvez personnaliser votre téléphone avec une tonalité différente pour chaque notification, ainsi vous reconnaîtrez instantanément de quelle application provient l’appel ou le message. Que ce soit pour obtenir cette variété de sons ou simplement pour avoir plus d’options au-delà des tonalités par défaut, Freesound peut devenir un site de référence pour vous.

Il s’agit d’une bibliothèque de sons téléchargés par les utilisateurs eux-mêmes. Si vous entrez dans l’onglet « Sons », vous verrez les dernières nouvelles, les audios les plus téléchargés et un son aléatoire que Freesound vous recommande chaque jour. Pour trouver de nouvelles sonneries, vous pouvez également utiliser le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit. Par exemple, vous pouvez rechercher le terme « Alarme » pour trouver des sons que vous pouvez utiliser pour vos alarmes.

8 meilleures applications de sonnerie gratuites pour Android

Lorsque vous voulez écouter l’un de ces audios, il vous suffit de taper sur son nom. De cette façon, vous accéderez à la page principale du son, où vous en apprendrez plus, comme la durée, la taille ou le score que les utilisateurs lui ont attribué. Une chose à garder à l’esprit est que vous devrez vous inscrire afin de télécharger les sons.

Une fois l’audio téléchargé, il ne vous reste plus qu’à changer la sonnerie de votre mobile Android. Nous vous recommandons d’explorer lentement l’ensemble du catalogue Freesound, car vous y trouverez de véritables joyaux. Non seulement vous pouvez utiliser leurs sons pour des sonneries, mais vous pouvez également leur donner d’autres utilisations tant que vous respectez leurs droits de création.

Accéder au site Freesound

Avant de terminer, nous vous rappelons que vous pouvez également créer vos propres sonneries et notifications, vous aurez ainsi les sons les plus personnels et originaux.