Les meilleures applications pour mettre des légendes sur Instagram et TikTok

Si vous souhaitez mieux comprendre vos vidéos, consultez ces applications de sous-titres.

Les sous-titres dans les vidéos pour les réseaux sociaux sont utilisés pour traduire la voix de la vidéo ou pour que les utilisateurs puissent savoir ce qui se dit dans la vidéo sans avoir à activer l’audio, ce qui améliore leur temps de rétention et, en fin de compte, obtenir des likes et des followers.

Par conséquent, si vous voulez que vos vidéos aient une bonne portée sur des plateformes comme Instagram ou Tiktok, vous devez connaître certaines applications pour mettre des sous-titres, qui automatisent le travail et font gagner beaucoup de temps.

Ensuite, vous pouvez voir une liste d’applications pour mettre des sous-titres sur Instagram et TikTok qui sont très confortables et pratiques. Ils fonctionnent pour toutes les vidéos que vous avez dans votre galerie mobile.

Avoir des sous-titres dans vos vidéos vous donne un grand avantage, car vous pourrez capturer toutes sortes de publics, et l’une des applications qui vous aide dans le processus est Subcap.

Cette application est facile à utiliser car vous pouvez enregistrer vos vidéos directement depuis l’application ou les télécharger depuis votre galerie mobile. Une fois la vidéo sélectionnée, son Intelligence Artificielle sera capable de détecter chacun des mots et de les transformer en texte.

De plus, vous pourrez les éditer pour un résultat professionnel (changer la couleur du texte, augmenter ou réduire la taille de la police ou changer la police).

GooglePlay | Sous-chapitre : Légendes pour les vidéos CC

CapCut – Éditeur vidéo

CapCut est l’un des éditeurs les plus populaires disponibles pour Android. Son système est optimisé et c’est l’un des plus légers lors des éditions.

Bien sûr, cela fonctionne pour ajouter des sous-titres aux vidéos Instagram et TikTok, car il inclut la reconnaissance vocale, qui automatise l’intégration des sous-titres aux vidéos, quelle que soit leur durée ou leur qualité.

GooglePlay | CapCut – Éditeur vidéo

MixCaptions : texte, sous-titres

Si vous souhaitez ajouter des légendes à vos vidéos TikTok et Instagram, pensez à l’application MixCaptions.

Il utilise une intelligence artificielle capable de détecter n’importe quelle langue et de retranscrire chaque mot de la vidéo en quelques secondes.

De plus, il vous offre la possibilité d’ajouter des couleurs aux sous-titres dans plus de 6 langues, de corriger les fautes d’orthographe, de modifier la taille de la police… Il est parfait pour les créateurs de contenu qui ont un public étranger.

GooglePlay | MixCaptions : texte, sous-titres

Kapwing

Kapwing est une application pour ajouter des sous-titres aux vidéos facilement et en quelques minutes. Il dispose des outils nécessaires pour créer des vidéos parfaites depuis votre mobile et sans avoir besoin d’être un expert dans le domaine.

Et comme prévu, vous pourrez ajouter des sous-titres à vos vidéos automatiquement, obtenant des résultats incroyables. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez modifier les sous-titres manuellement pour un contenu de qualité professionnelle.

GooglePlay | Kapwing

AutoCap – limite vidéo automatique

Si vos vidéos pour Instagram et TikTok sont courtes et que vous souhaitez leur ajouter des sous-titres en un rien de temps, consultez l’application AutoCap. Avec cette plateforme vous n’aurez qu’à charger la vidéo de votre galerie et attendre que l’Intelligence Artificielle fasse son travail.

Vous pouvez ajouter des titres aux vidéos, des cadres colorés, des images et plus encore. Comme si cela ne suffisait pas, la section des sous-titres dispose d’un outil d’édition assez complet où vous pouvez modifier la police, changer la taille, mettre en évidence certains mots et plus encore.

GooglePlay | AutoCap – limite vidéo automatique

Sous-titré : sous-titres automatiques

Certaines études affirment que 80% des vidéos visionnées sur les réseaux sociaux ont tendance à être lues en silence, donc si vous voulez que vos vidéos aient une forte rétention d’audience, vous devez ajouter des sous-titres.

Dans ce cas, l’application Kaptioned est parfaite pour vous, car elle présente une interface interactive et intuitive où vous n’avez qu’à charger la vidéo de votre galerie et laisser le système faire le reste.

De plus, vous pourrez modifier chacun des mots à votre guise, changer la couleur, augmenter la taille des lettres ou la typographie et mettre en évidence certains mots.

GooglePlay | Sous-titré : sous-titres automatiques

Sous-titres Pro : Éditeur de sous-titres

Subtitled Pro est une autre des meilleures applications pour mettre des sous-titres sur Instagram et TikTok. Il dispose d’une série de fonctions qui le distinguent des autres applications sur le marché.

Il prend en charge les formats les plus populaires tels que SRT, VTT, SSA/ASS et offre une prise en charge complète des traductions multilingues.

De plus, il est possible d’ajouter des titres au-dessus de la vidéo, d’ajouter des cadres de couleur, de modifier la taille de la police, d’appliquer un soulignement de mots et bien plus encore.

GooglePlay | Sous-titres Pro : Éditeur de sous-titres

Voixelle

Voicella est une autre bonne application avec la possibilité d’ajouter des sous-titres manuellement. Avec cet outil, vous pourrez placer tout le texte de la vidéo, puis le sectionner avec la chronologie.

Vous pouvez également ajouter des sous-titres par l’intelligence artificielle, qui analysera l’intégralité de la vidéo et inclura les sous-titres en un rien de temps, vous pouvez clairement modifier le texte des sous-titres comme bon vous semble.

GooglePlay | Voixelle